Цены на продукты — ТОП-10 товаров, которые стоят дороже, чем в Европе

Овощной отдел супермаркета. Фото: pexels

Эксперты назвали пищевые продукты, которые в Украине стоят дороже, чем в странах Европы. Для сравнения взяли цены в соседней Польше и Румынии, а также в двух странах Балтии — Латвии и Эстонии.

Об этом сообщает издание "Фокус".

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Как отмечается, для сравнения взяли не самые богатые страны Европы, поскольку при минимальной зарплате в 2,5 тыс. евро цены в супермаркетах там будут соответствующие.

В частности, сравнили стоимость сливочного масла. Пачка 82% в супермаркетах Украины стоит минимально от 76,80 грн за 180 г до 168,1 грн за 200 г. 84 грн. В Польше 200-граммовая пачка масла доступна за 6,25 злотого (62,27 грн), по акции — 39,84 грн. В Эстонии еще дешевле — 0,92 евро (39,33 грн) за 200 г.

Кефир в Украине стоит 52,23 грн, в Польше — 45,74, Латвия — 43,32, Эстония — 38,05, Румыния 45,73 грн.

Творог в украинских супермаркетах стоит 277,9 грн за 1 кг, в Польше — 177,8, Латвия — 311,1, Эстония — 255,65, Румыния 280,35 грн.

Эксперты объясняют это тем, что в Польше и странах Балтии молочные продукты производятся более активно.

Также сравнили цены на рис. В Польше и Румынии он дешевле, а в странах Балтии — дороже. Ранее рис в Украине выращивался на юге Херсона и в Крыму, однако после начала полномасштабной войны, импорт риса стремительно вырос, а затем и цены. За время военного положения Украина потратила на закупку риса на 60% больше, чем в 2021-м.

Бананы в Украине по сравнению с Румынией стоят в полтора раза больше, а в Эстонии — вдвое. По словам эксперта Олега Пиндзина, причина в современной логистике в Украине, уровне страховых сборов во время войны, блокировании границ, простаивании машин в очередях на польско-украинской границе. "Военные факторы" заложены в цену импортного товара.

В то же время дешевые бананы в некоторых странах Европы объясняются выходом к портам и договоренностями о прямых поставках.

Цены на яблоки тоже в Украине выше. В частности, Польша в Евросоюзе считается производителем номер один.

Кроме того, лук тоже в украинских супермаркетах в определенные периоды стоит дороже. Так, Польша — одна из самых сильных производителей.

Картофель дешевле в Эстонии и Румынии, эксперты объясняют, что цены ниже, поскольку это мог быть картофель белорусского производства. В частности, в Эстонии большинство выращивается для внутреннего потребления.

Картофель в Украине — 24,90 за 1 кг, в Польше — 29,79, Латвия — 36,34, Эстония — 20,95, Румыния 20,14 грн.

Также в некоторых странах мясо и птица стоят дешевле. По словам экспертов, ниже цены на курятину только в Польше. Там ее производят микро- и малые фермеры в больших объемах.

Источник: Фокус

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