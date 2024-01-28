Ціни на молочні продукти в Україні станом на січень 2024 року

Продукти у супермаркеті. Фото: alamy.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Настав 2024 рік, і разом із ним відбулися зміни у цінах в українських магазинах. На жаль, у зв'язку із сезонними факторами та економічними обставинами вартість товарів у супермаркетах України в основному підвищувалася до Нового року. Проте, після свят зазвичай спостерігається тенденція до зниження цін на певні товари.

Новини.LIVE проаналізували ціни на молочні продукти в Україні у січні та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

В цілому експерти сходяться на думці, що ціни на продукти в Україні й надалі зростатимуть. Так, економіст та інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що цього року очікується збільшення рівня інфляції в Україні порівняно з попереднім періодом. Це, своєю чергою, може призвести до додаткового зростання цін на харчові продукти. На думку фахівця, вартість набору для приготування борщу також може зростати протягом всього 2024 року.

"Коли щось не вдається зберігати, наприклад овочі, то це створює дефіцит у зимовий період. Власне, це і сталося, тому ми й бачимо певні цінові коливання. Це природно", — зауважив Фурса.

Проте, він наголосив, що попри можливе збільшення інфляції у 2024 році, вона все одно перебуватиме в межах контрольованих параметрів.

"Цього року очікується, що інфляція буде дещо вищою — у межах 10%… Динаміка буде більшою, ціни зростатимуть більше, ніж торік. Але інфляція залишатиметься під контролем. Сезонність цін, скоріш за все, ми також спостерігатимемо, але, думаю, що ринок адаптується, тому коливання будуть меншими, ніж у 2023 році", — підсумував експерт.

В аналізі економіста Олега Пендзіна прогнозується, що у 2024 році в українських магазинах більше не буде колишніх цін на три популярні категорії продуктів. Вартість цих товарів збільшуватиметься щомісяця. Він зазначив, що в умовах воєнного стану в Україні темпи зростання цін на продукти продовжать перевищувати рівень доходів населення. Минулого року відзначалося зниження вартості деяких продуктів, але загалом ціни зростали. Прогнозується, що ця тенденція збережеться у 2024 році.

Експерт зазначає, що цього року немає підстав для зниження цін відразу на три ключові категорії продуктів. Очікується, що вартість наступних продуктів збільшуватиметься щомісяця:

хліб та хлібобулочні вироби;

молочні та кисломолочні продукти;

м'ясні продукти.

Як змінилися ціни на молочні продукти в Україні

Порівняння цін на молочні продукти в Україні. Інфографіка

Порівняння цін на молочні продукти в Україні (1 грудня 2023 — 25 січня 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 24 січня 2024 року Різниця цін Кефір "Селянський" 2,5% (950 мл) 45,67 47,44 +3,8% Маргарин "Вершковий" 72,5% (200 г) 32,34 32,06 -0,8% Масло "Яготинське" 73% (200 г) 76,01 76,75 +0,9% Молоко "Яготинське" 2,6% (900 мл) 41,87 43,61 +4,1% Вершки "Простонаше" 10% (200 мл) 24,36 25,97 +6,6% Сметана "Президент" 15% (350 г) 39,83 41,80 +4,9% Сир плавлений 38% (70 г) 18,51 18,27 -1,2% Сир твердий "голландський" 45% (1 кг) 466,95 473,45 +1,3% Сир кисломолочний 9% (300 г) 76,03 70,65 -7%

Як бачимо, після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів. Лише три позиції зі списку втратили в ціні в порівнянні з груднем 2023 року. Найбільше здешевшав кисломолочний сир — на 7%. А от найбільше зростання вартості продемонстрували вершки. Ціна на них з грудня піднялась на 6,6%. Також слід відзначити зростання цін на сметану — майже на 5% і молоко — 4,1%.

Нагадаємо, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дорожче буде коштувати домашня піца та м'ясо по-французьки.

Крім того, ми проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у січні та розповіли, як змінилась їх вартість у 2024 році. Після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів м'ясних продуктів.