Цены на молочные продукты в Украине по состоянию на январь 2024 года

Продукты в супермаркете. Фото: alamy.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Наступил 2024 год и вместе с ним произошли изменения в ценах в украинских магазинах. К сожалению, в связи с сезонными факторами и экономическими обстоятельствами, стоимость товаров в супермаркетах Украины в основном повышалась до Нового года. Однако после праздников обычно наблюдается тенденция к снижению цен на определенные товары.

Новини.LIVE проанализировали цены на молочные продукты в Украине в январе и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

В целом эксперты сходятся во мнении, что цены на продукты в Украине и дальше будут повышаться. Экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что в этом году ожидается увеличение уровня инфляции в Украине по сравнению с предыдущим периодом. Это, в свою очередь, может привести к дополнительному росту цен на продукты питания. По мнению специалиста, стоимость набора для приготовления борща может расти в течение всего 2024 года.

"Если что-то не удается сохранять, например овощи, то это создает дефицит в зимний период. Собственно, это и произошло, поэтому мы видим определенные ценовые колебания. Это естественно", — отметил Фурса.

Тем не менее он отметил, что, несмотря на возможное увеличение инфляции в 2024 году, она все равно будет находиться в пределах контролируемых параметров.

"В этом году ожидается, что инфляция будет несколько выше — в пределах 10%… Динамика будет больше, цены будут расти больше, чем в прошлом. Но инфляция будет оставаться под контролем. Сезонность цен, скорее всего, мы также будем наблюдать, но думаю, что рынок адаптируется, поэтому колебания будут меньше, чем в 2023 году", — подытожил эксперт.

В анализе экономиста Олега Пендзина прогнозируется, что в 2024 году в украинских магазинах больше не будет прежних цен на три популярные категории продуктов. Стоимость этих товаров будет увеличиваться ежемесячно. Он отметил, что в условиях военного положения в Украине темпы роста цен на продукты продолжат превышать уровень доходов населения. В прошлом году отмечалось снижение стоимости некоторых продуктов, но цены в целом росли. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится в 2024 году.

Эксперт отмечает, что в текущем году нет оснований для снижения цен сразу на три ключевые категории продуктов. Ожидается, что стоимость следующих продуктов будет увеличиваться ежемесячно:

хлеб и хлебобулочные изделия;

молочные и кисломолочные продукты;

мясные продукты.

Как изменились цены на молочные продукты в Украине

Сравнение цен на молочные продукты в Украине. Инфографика

Сравнение цен на молочные продукты в Украине (1 декабря 2023 - 25 января 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 24 января 2024 года Разница цен Кефир "Крестьянский" 2,5% (950 мл) 45,67 47,44 +3,8% Маргарин "Сливочный" 72,5% (200 г) 32,34 32,06 -0,8% Масло "Яготинское" 73% (200 г) 76,01 76,75 +0,9% Молоко "Яготинское" 2,6% (900 мл) 41,87 43,61 +4,1% Сливки "Простонаше" 10% (200 мл) 24,36 25,97 +6,6% Сметана "Президент" 15% (350 г) 39,83 41,80 +4,9% Сыр плавленый 38% (70 г) 18,51 18,27 -1,2% Сыр твердый "голландский" 45% (1 кг) 466,95 473,45 +1,3% Сыр кисломолочный 9% (300 г) 76,03 70,65 -7%

Как видим, после Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов. Лишь три позиции из списка потеряли в цене по сравнению с декабрем 2023 года. Больше всего подешевел кисломолочный сыр — на 7%. А вот самый большой рост стоимости продемонстрировали сливки. Цена на них с декабря поднялась на 6,6%. Также следует отметить рост цен на сметану – почти на 5% и молоко – 4,1%.

Напомним, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке. Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски.

Кроме того, мы проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в январе и рассказали, как изменилась их стоимость в 2024 году. После Нового года подорожание коснулось практически всех видов мясных продуктов.