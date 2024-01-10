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Цены на продукты в 2024 году. На сколько в Украине подорожали мясо и колбаса в январе

10 января 2024 05:49
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на мясо и мясные продукты в Украине на январь 2024 года
Мясной отдел в супермаркете Фото: welt.de
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Настал 2024 год, а вместе с ним изменились и цены в украинских магазинах. К сожалению, из-за сезонного фактора и экономических причин стоимость продуктов в супермаркетах до Нового года в основном росла. Впрочем, после праздников цены на некоторые товары, наоборот, могут снизиться.

Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в январе и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

В Министерстве агрополитики считают, что в следующем году цены на основные продукты в Украине будут в основном стабильными. Тем не менее, это предусматривается исключительно для продукции внутреннего производства страны.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. По его словам, в 2024 году возможны традиционные колебания цен в Украине, однако он подчеркнул, что продукция внутреннего производства высокого качества будет доступна всем потребителям. Также он отметил снижение цен на сахар и подсолнечное масло.

"Есть стабильная ситуация по сравнению с прошлым годом — буквально 5% колебаний — по мясу и молочной продукции. Это мы говорим за украинскую продукцию. Мы разделяем, поскольку импорт дорог из-за логистики. Но у нас с производством кормов не должно быть проблем, поэтому в принципе, по основным блокам отечественной продукции должна быть стабильная ситуация в следующем году. Вполне возможно, что будут традиционные, но незначительные сезонные колебания. Но не более того", — отметил он.

В Торгово-промышленной палате Украины звучат более пессимистические прогнозы . Там предупреждают о сложной ситуации в 2024 году, ожидая дефицита некоторых продуктов и повышения цен. Об этом сообщает вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

По его словам, в целом отсутствуют значительные экономические риски для резкого повышения цен на продукты в текущем году; под опасностью оказываются только определенные продукты.

Он подчеркнул, что в стране наблюдается отличный урожай зерна, а где есть зерно, там также есть хлебобулочные и макаронные изделия, комбикорма, а значит, основной вид мяса, также широко употребляемый украинцами — курятина. В этой связи производители курятины не предполагают увеличения стоимости своей продукции.

Тем не менее, в стране сохраняются риски дальнейшего увеличения инфляции и отрицательного влияния на цены перебоев с электропитанием.

"Конечно, будет инфляционный компонент, будет влияние войны и рисков блекаутов... С экономической точки зрения нет причин для резких колебаний цен, поэтому не стоит паниковать и делать запасы", — подчеркнул он.

Михаил Непран предупредил о дальнейшем увеличении цен на некоторые товары на украинском рынке, среди которых:

  • Шоколад.
  • Кондитерские изделия
  • Импортированная рыба
  • Морепродукты

По его мнению, забастовки на польской границе могут привести к блокированию поставок импортируемого сырья, в частности, возможный дефицит какао-бобов. Забастовки могут привести к повышению цен на ввозимую рыбу и морепродукты. Также в мировом масштабе прогнозируется дефицит какао-бобов и уже сейчас их стоимость удерживается на многолетних максимумах.

Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине

Для анализа изменения цен на мясо и мясные продукты в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Цены на мясо и мясные продукты в Украине на январь 2024 года
Как изменились цены на мясо и колбасу в январе. Инфографика

Сравнение цен на продукты в Украине (1 декабря 2023 - 4 января 2024 года)
Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 4 января 2024 года Разница цен
Колбаса сырокопченая "Брауншвейская" 1 кг 742,39 817,75 +10,1%
Колбаса варено-копченая "салями" 1 кг 247,64 253,10 +2,2%
Колбаса вареная "лекарственная" 1 кг 337,15 310,07 -8%
Колбаса вареная "молочная" 400 гр 117,96 116,86 +-0,9%
Бекон 1 кг 407,60 409,01 +0,3%
Буженина 1 кг 496,93 498,10 +0,2%
Говядина гуляш 1 кг 252,70 254,82 +0,8%
Говядина ребра 1 кг 157,01 157,95 +0,5%
Курятина бедро 1 кг 116,70 127,00 +8.8%
Куриная голень 1 кг 81,39 77,45 -4,8%
Курятина филе 1 кг 158,14 146,63 -7,2%
Свинина грудинка 1 кг 186,12 188,77 +1,4%
Свинина лопатка 1 кг 183,17 183,23 -
Свинина ошеек 1 кг 244,52 244,08 -0,1%
Свинина подбрюшина 1 кг 187,99 191,73 +1,9%
Свинина ребра 1 кг 189,93 190,45 +0,2%
Свинина шашлык 1 кг 215,55 210,08 -2,5%
Сало домашнее 1 кг 245,44 259,00 +5,5%
Сало соленое 1 кг 251,18 243,99 -2,8%

Как видим, после Нового года подорожание коснулось практически всех видов мясных продуктов. Лишь несколько позиций из списка потеряли в цене по сравнению с декабрем 2023 года. Больше всего подешевела "врачебная" колбаса — на 8%. Наибольший рост стоимости продемонстрировала "брауншвейская" колбаса — 10,1%

Напомним, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке. Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски.

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