Цены на мясо и мясные продукты в Украине на январь 2024 года

Цены на продукты в 2024 году. На сколько в Украине подорожали мясо и колбаса в январе
Настал 2024 год, а вместе с ним изменились и цены в украинских магазинах. К сожалению, из-за сезонного фактора и экономических причин стоимость продуктов в супермаркетах до Нового года в основном росла. Впрочем, после праздников цены на некоторые товары, наоборот, могут снизиться.
Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в январе и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.
Что происходит с ценами на продукты в Украине
В Министерстве агрополитики считают, что в следующем году цены на основные продукты в Украине будут в основном стабильными. Тем не менее, это предусматривается исключительно для продукции внутреннего производства страны.
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. По его словам, в 2024 году возможны традиционные колебания цен в Украине, однако он подчеркнул, что продукция внутреннего производства высокого качества будет доступна всем потребителям. Также он отметил снижение цен на сахар и подсолнечное масло.
"Есть стабильная ситуация по сравнению с прошлым годом — буквально 5% колебаний — по мясу и молочной продукции. Это мы говорим за украинскую продукцию. Мы разделяем, поскольку импорт дорог из-за логистики. Но у нас с производством кормов не должно быть проблем, поэтому в принципе, по основным блокам отечественной продукции должна быть стабильная ситуация в следующем году. Вполне возможно, что будут традиционные, но незначительные сезонные колебания. Но не более того", — отметил он.
В Торгово-промышленной палате Украины звучат более пессимистические прогнозы . Там предупреждают о сложной ситуации в 2024 году, ожидая дефицита некоторых продуктов и повышения цен. Об этом сообщает вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.
По его словам, в целом отсутствуют значительные экономические риски для резкого повышения цен на продукты в текущем году; под опасностью оказываются только определенные продукты.
Он подчеркнул, что в стране наблюдается отличный урожай зерна, а где есть зерно, там также есть хлебобулочные и макаронные изделия, комбикорма, а значит, основной вид мяса, также широко употребляемый украинцами — курятина. В этой связи производители курятины не предполагают увеличения стоимости своей продукции.
Тем не менее, в стране сохраняются риски дальнейшего увеличения инфляции и отрицательного влияния на цены перебоев с электропитанием.
"Конечно, будет инфляционный компонент, будет влияние войны и рисков блекаутов... С экономической точки зрения нет причин для резких колебаний цен, поэтому не стоит паниковать и делать запасы", — подчеркнул он.
Михаил Непран предупредил о дальнейшем увеличении цен на некоторые товары на украинском рынке, среди которых:
- Шоколад.
- Кондитерские изделия
- Импортированная рыба
- Морепродукты
По его мнению, забастовки на польской границе могут привести к блокированию поставок импортируемого сырья, в частности, возможный дефицит какао-бобов. Забастовки могут привести к повышению цен на ввозимую рыбу и морепродукты. Также в мировом масштабе прогнозируется дефицит какао-бобов и уже сейчас их стоимость удерживается на многолетних максимумах.
Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине
Для анализа изменения цен на мясо и мясные продукты в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".
|Название продукта
|Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023
|Цена в грн по состоянию на 4 января 2024 года
|Разница цен
|Колбаса сырокопченая "Брауншвейская" 1 кг
|742,39
|817,75
|+10,1%
|Колбаса варено-копченая "салями" 1 кг
|247,64
|253,10
|+2,2%
|Колбаса вареная "лекарственная" 1 кг
|337,15
|310,07
|-8%
|Колбаса вареная "молочная" 400 гр
|117,96
|116,86
|+-0,9%
|Бекон 1 кг
|407,60
|409,01
|+0,3%
|Буженина 1 кг
|496,93
|498,10
|+0,2%
|Говядина гуляш 1 кг
|252,70
|254,82
|+0,8%
|Говядина ребра 1 кг
|157,01
|157,95
|+0,5%
|Курятина бедро 1 кг
|116,70
|127,00
|+8.8%
|Куриная голень 1 кг
|81,39
|77,45
|-4,8%
|Курятина филе 1 кг
|158,14
|146,63
|-7,2%
|Свинина грудинка 1 кг
|186,12
|188,77
|+1,4%
|Свинина лопатка 1 кг
|183,17
|183,23
|-
|Свинина ошеек 1 кг
|244,52
|244,08
|-0,1%
|Свинина подбрюшина 1 кг
|187,99
|191,73
|+1,9%
|Свинина ребра 1 кг
|189,93
|190,45
|+0,2%
|Свинина шашлык 1 кг
|215,55
|210,08
|-2,5%
|Сало домашнее 1 кг
|245,44
|259,00
|+5,5%
|Сало соленое 1 кг
|251,18
|243,99
|-2,8%
Как видим, после Нового года подорожание коснулось практически всех видов мясных продуктов. Лишь несколько позиций из списка потеряли в цене по сравнению с декабрем 2023 года. Больше всего подешевела "врачебная" колбаса — на 8%. Наибольший рост стоимости продемонстрировала "брауншвейская" колбаса — 10,1%
Напомним, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке. Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски.
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