Инфляция в Украине — увеличатся ли цены на продукты

Инфляция в Украине вырастет — что будет с ценами на продукты в 2024 году
В 2024 году прогнозируется, что инфляция в Украине несколько вырастет по сравнению с прошлым годом. Поэтому цены на продукты питания повысятся еще больше.
Об этом рассказал экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире Громадського радио.
Почему стоимость продуктов может возрасти
По словам эксперта, цены на борщовый набор в течение 2024 года могут вырасти.
"Если что-то не удается хранить, например овощи, то это создает дефицит в зимний период. Собственно, это и произошло, поэтому мы видим определенные ценовые колебания. Это естественно", — отметил Фурса.
Также он рассказал, что инфляция в 2024 году может возрасти, но все еще будет в контролируемых рамках.
"В этом году ожидается, что инфляция будет несколько выше — в пределах 10%… Динамика будет больше, цены будут расти больше, чем в прошлом. Но инфляция будет оставаться под контролем. Сезонность цен, скорее всего, мы также будем наблюдать, но думаю, что рынок адаптируется, поэтому колебания будут меньше, чем в 2023 году", — подытожил эксперт.
Что еще нужно знать
Напомним, что в 2022 году инфляция в Украине составила 26%, но к концу 2023 года она существенно снизилась до 5%. По данным Госстата, в декабре потребительские цены повысились на 0,7% по сравнению с ноябрем 2023 года.
Также мы проанализировали цены на овощи в Украине в январе и сравнили стоимость этих продуктов в 2024 году. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены на мясо и мясные продукты.
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