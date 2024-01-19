Инфляция в Украине — увеличатся ли цены на продукты

Люди покупают продукты питания на рынке. Фото: Новини.LIVE

В 2024 году прогнозируется, что инфляция в Украине несколько вырастет по сравнению с прошлым годом. Поэтому цены на продукты питания повысятся еще больше.

Об этом рассказал экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире Громадського радио.

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Почему стоимость продуктов может возрасти

По словам эксперта, цены на борщовый набор в течение 2024 года могут вырасти.

"Если что-то не удается хранить, например овощи, то это создает дефицит в зимний период. Собственно, это и произошло, поэтому мы видим определенные ценовые колебания. Это естественно", — отметил Фурса.

Также он рассказал, что инфляция в 2024 году может возрасти, но все еще будет в контролируемых рамках.

"В этом году ожидается, что инфляция будет несколько выше — в пределах 10%… Динамика будет больше, цены будут расти больше, чем в прошлом. Но инфляция будет оставаться под контролем. Сезонность цен, скорее всего, мы также будем наблюдать, но думаю, что рынок адаптируется, поэтому колебания будут меньше, чем в 2023 году", — подытожил эксперт.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2022 году инфляция в Украине составила 26%, но к концу 2023 года она существенно снизилась до 5%. По данным Госстата, в декабре потребительские цены повысились на 0,7% по сравнению с ноябрем 2023 года.

Также мы проанализировали цены на овощи в Украине в январе и сравнили стоимость этих продуктов в 2024 году. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены на мясо и мясные продукты.