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В Украине ежемесячно будут дорожать три ключевых продукта — прогноз

23 января 2024 11:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — какие продукты продолжат дорожать в 2024 году
Продуктовый отдел супермаркета. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году на полках украинских магазинов больше не будет прежних цен на три популярные среди потребителей категории продуктов. Они будут дорожать каждый месяц.

Об этом говорится в прогнозе экономиста Олега Пендзина.

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Продукты, которые будут дорожать ежемесячно в 2024 году

На фоне военного положения в Украине темпы роста стоимости продуктов продолжают опережать рост доходов населения. В прошлом году по некоторым позициям произошло удешевление продуктов, однако в целом цены выросли. По прогнозам, такая тенденция продолжится в 2024 году.

По словам эксперта, в текущем году нет предпосылок для снижения цен сразу для трех ключевых категорий продуктов. Ожидается, что ежемесячно будут прибавлять в стоимости:

  • хлеб и хлебобулочные изделия;
  • молочные и кисломолочные продукты;
  • мясные продукты.

Как изменились цены в 2023 году

По данным Госстата, в прошлом году в украинских супермаркетах больше всего подорожал картофель. Сейчас этот корнеплод кое-где продают более чем за 30 грн/кг. Больше всего подешевела гречка.

Цены на продукты в 2023 году выросли так:

  • картофель (на 64,5% больше);
  • яблоки (на 35,4% выше);
  • детские молочные смеси (на 24,9% дороже);
  • говядина (на 19,9% больше);
  • филе куриное (на 17,7% выше).

Стоимость снизилась на следующие продукты:

  • гречка (на 59,2% меньше);
  • лук (на 50,7% ниже);
  • морковь (на 48,9% дешевле);
  • подсолнечное масло (на 15,2% меньше);
  • рис (на 13,9% ниже).

Больше о ценах

Напомним, в мире в 2024 году активно дорожает кофе сорта Робуста (Robusta). В частности, цены выросли из-за конфликта в Красном море.

Также мы писали, что в январе 2024 года в магазинах активно растут цены на домашнее сало. За последний год этот продукт прибавил в стоимости 70 гривен.

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