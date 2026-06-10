Почему растут цены на рыбу в 2026 году — украинцам объяснили

Человек держит в руках кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине нет проблем с насыщением внутреннего рынка продовольствием. Из-за рубежа активно ввозят морскую рыбу. Однако цена на эту продукцию зачастую высока по ряду причин.

Об этом сказал в эфире Новини.LIVE исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Почему дорожает морская рыба в Украине

Рост цен на морскую замороженную рыбу в Украине, как пояснил эксперт, связан с:

логистикой;

динамикой курса гривны к доллару.



"Что касается всего остального, то мы на 92% обеспечиваем себя продовольствием самостоятельно", — сказал Пендзин.

Он отметил, что дефицит продовольствия нашей стране не грозит. Возможно, как подчеркнул директор экономического дискуссионного клуба, будут определенные трудности с экзотическими фруктами, которые тоже завозятся в Украину из-за рубежа. Всеми же остальными продуктами внутренний рынок полностью обеспечен.

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Что еще стоит знать

Напомним, что летом в Украине могут подешеветь овощи. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Новини.LIVE объяснил, что это связано с появлением местной продукции, выращенной на открытом грунте.

"Как только в конце июня начнет поступать овощная продукция с открытого грунта, цены объективно пойдут вниз. Потому что сейчас мы зависим от импорта и тепличной продукции", — сказал он.

Соответственно, уже скоро потребители могут увидеть несколько более низкие цены на овощи в супермаркетах.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине обновились цены на фрукты. Часть продукции подорожала из-за логистики и валютных колебаний. А другие позиции подешевели с наступлением сезонности и увеличением предложения на рынке.

Еще Новини.LIVE писали, как изменятся цены на продукты в Украине. Причина: подорожание топлива и удобрений. Из-за этого в мире сократится предложение аграрной продукции. В 2027 году эта тенденция сохранится.