Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на фрукти в Україні переписали: що подорожчало найбільше за рік

Ціни на фрукти в Україні переписали: що подорожчало найбільше за рік

Ua ru
Дата публікації: 29 травня 2026 17:35
Ціни на фрукти в Україні: що подорожчало, а що стало доступнішим за рік
Продавці фруктів на ринку, людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

За рік ціни на продукти в Україні помітно змінилися, не виключенням став і фруктовий кошик. Одні позиції, зокрема імпортні, різко подорожчали, в тому числі й через зростання витрат на логістику, тоді як інші — навпаки, стали доступнішими.

Новини.LIVE розповідають, які фрукти втратили в ціні, а які — відчутно подорожчали.

Які фрукти додали у вартості

З-поміж популярних серед українців фруктів найбільше подорожчали лимони. Торік в останній весняний місяць за кілограм треба було віддати в середньому 136,96 грн, а цьогоріч, як свідчать дані сервісу "Мінфін", їхня вартість зросла на 28,52% до 176,02 грн/кг. 

Лимони Україна імпортує переважно з Туреччини ат Єгипту, а у весняно-літній період — з Аргентини. Серед основних причин подорожчання експерти називають сезонність, зростання курсу долара та цін на пальне.

У травні 2026 року, як порівняти з минулою весною, зросла також вартість винограду. Зараз за кілограм цього фрукту треба віддати в середньому 297,95 грн. Тоді як торік він коштував 263,91 грн/кг. Подорожчання склало 12,9%.

Читайте також:

Кількість українського винограду на ринку різко зменшилася через наслідки війни, погодні умови, зростання логістичних витрат тощо, що й спровокувало підвищення ціни.

Які фрукти подешевшали 

Більшість видів фруктів в останній місяць весни 2026 року стали доступнішими для покупців. 

Так, наприклад, полуниця у цьому сезоні на 3,24% дешевша — станом на 29 травня кілограм в середньому коштує 284,93 грн, тоді як торік у цей же період за нього треба було віддати 294,48 грн.

Вартість апельсинів знизилася на 3,88% — з 74,52 грн/кг торік до 71,63 грн/кг цієї весни. Знижувати цінники супермаркетам дозволяє збільшення обсяг імпорту з країн-виробників.

Трохи доступнішими стали й банани. Середня ціна на них у травні 2026 року склала 72,76 грн за кілограм, тоді як у травні 2025-го вони коштували 76,95 грн/кг. 

Яблука українські подешевшали за рік на 14,45% — з 48,74 грн/кг до 41,70 грн/кг. Така тенденція пов`язана з тим, що аграрії суттєво збільшили обсяги продажу яблук тогорічного збору, прагнучи встигнути збути залишки продукції ще до надходження на ринок фруктів нового сезону.

Найбільше, порівняно з минулим роком, знизилися у вартості мандарини — зі 128,44 грн/кг до 87,59 грн/кг або на 31,8%. Причина такого подешевшання популярних цитрусових, на думку експертів, обумовлена завершенням ажіотажного попиту.

Фрукти
Як змінилися ціни на фрукти в Україні за рік. Графіка: Новини.LIVE

 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні зафіксували цінові стрибки на сезонні овочі. Другий тиждень поспіль дорожчають огірки. Пішла вгору й вартість баклажанів та моркви.

Також Новини.LIVE писали, що буде з цінами на продукти в Україні. Через здорожчання палива та добрив світ зіткнеться зі скороченням пропозиції аграрної продукції. У 2027 році ця тенденція лише посилиться.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

фрукти ціни в Україні ціни на продукти
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації