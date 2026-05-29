Ціни на фрукти в Україні: що подорожчало, а що стало доступнішим за рік

За рік ціни на продукти в Україні помітно змінилися, не виключенням став і фруктовий кошик. Одні позиції, зокрема імпортні, різко подорожчали, в тому числі й через зростання витрат на логістику, тоді як інші — навпаки, стали доступнішими.

Новини.LIVE розповідають, які фрукти втратили в ціні, а які — відчутно подорожчали.

Які фрукти додали у вартості

З-поміж популярних серед українців фруктів найбільше подорожчали лимони. Торік в останній весняний місяць за кілограм треба було віддати в середньому 136,96 грн, а цьогоріч, як свідчать дані сервісу "Мінфін", їхня вартість зросла на 28,52% до 176,02 грн/кг.

Лимони Україна імпортує переважно з Туреччини ат Єгипту, а у весняно-літній період — з Аргентини. Серед основних причин подорожчання експерти називають сезонність, зростання курсу долара та цін на пальне.

У травні 2026 року, як порівняти з минулою весною, зросла також вартість винограду. Зараз за кілограм цього фрукту треба віддати в середньому 297,95 грн. Тоді як торік він коштував 263,91 грн/кг. Подорожчання склало 12,9%.

Кількість українського винограду на ринку різко зменшилася через наслідки війни, погодні умови, зростання логістичних витрат тощо, що й спровокувало підвищення ціни.

Які фрукти подешевшали

Більшість видів фруктів в останній місяць весни 2026 року стали доступнішими для покупців.

Так, наприклад, полуниця у цьому сезоні на 3,24% дешевша — станом на 29 травня кілограм в середньому коштує 284,93 грн, тоді як торік у цей же період за нього треба було віддати 294,48 грн.

Вартість апельсинів знизилася на 3,88% — з 74,52 грн/кг торік до 71,63 грн/кг цієї весни. Знижувати цінники супермаркетам дозволяє збільшення обсяг імпорту з країн-виробників.

Трохи доступнішими стали й банани. Середня ціна на них у травні 2026 року склала 72,76 грн за кілограм, тоді як у травні 2025-го вони коштували 76,95 грн/кг.

Яблука українські подешевшали за рік на 14,45% — з 48,74 грн/кг до 41,70 грн/кг. Така тенденція пов`язана з тим, що аграрії суттєво збільшили обсяги продажу яблук тогорічного збору, прагнучи встигнути збути залишки продукції ще до надходження на ринок фруктів нового сезону.

Найбільше, порівняно з минулим роком, знизилися у вартості мандарини — зі 128,44 грн/кг до 87,59 грн/кг або на 31,8%. Причина такого подешевшання популярних цитрусових, на думку експертів, обумовлена завершенням ажіотажного попиту.

Як змінилися ціни на фрукти в Україні за рік. Графіка: Новини.LIVE

