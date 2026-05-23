Ціни на продукти в Україні: експерт пояснив, чому населення переплачуватиме за їжу

Продукти будуть дорогими: українцям натякнули, як довго зростатимуть ціни
В Україні ціни на продукти зростають і продовжать зростати у 2027 році. Ба більше — через здорожчання палива та добрив світ зіткнеться з новою проблемою. Йдеться про скорочення пропозиції аграрної продукції.
Про це сказав в етері Вечір.LIVE колишній Радник Президента України Олег Устенко.
Що буде з цінами на продукти в Україні
На фоні подорожчання агропродукції, палива та добрив, попит залишається стабільно високим. Тому, як підкреслив експерт, нема нічого дивного у тому, що ціни оновлюються. При цьому зростання цін на аграрну продукцію лише набирає оберти.
"У 2026 році — це буде часткове зростання, а у 2027-му цей тренд збережеться, але ситуація погіршитьсяся, оскільки зменшаться запаси продовольства і відбуватимуться ще більші цінові стрибки", — сказав Устенко.
Водночас він зауважив, що українцям не загрожує дефіцит продуктів через подорожчання аграрної продукції, навідміну від жителів багатьох африканських країн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, влітку ціни на деякі продукти знизяться. Подешевшають, як розповідав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, овочі з борщового набору та курячі яйця. При всьому цьому більшими будуть ціни на молочну продукцію. Причина: витрати на електроенергію та логістику матимуть негативний ефект на ціноутворення.
