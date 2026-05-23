Ціни на продукти в Україні: експерт пояснив, чому населення переплачуватиме за їжу

Продавчиня, овочі, фрукти. гроші на гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ціни на продукти зростають і продовжать зростати у 2027 році. Ба більше — через здорожчання палива та добрив світ зіткнеться з новою проблемою. Йдеться про скорочення пропозиції аграрної продукції.

Про це сказав в етері Вечір.LIVE колишній Радник Президента України Олег Устенко.

Що буде з цінами на продукти в Україні

На фоні подорожчання агропродукції, палива та добрив, попит залишається стабільно високим. Тому, як підкреслив експерт, нема нічого дивного у тому, що ціни оновлюються. При цьому зростання цін на аграрну продукцію лише набирає оберти.

"У 2026 році — це буде часткове зростання, а у 2027-му цей тренд збережеться, але ситуація погіршитьсяся, оскільки зменшаться запаси продовольства і відбуватимуться ще більші цінові стрибки", — сказав Устенко.

Водночас він зауважив, що українцям не загрожує дефіцит продуктів через подорожчання аграрної продукції, навідміну від жителів багатьох африканських країн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влітку ціни на деякі продукти знизяться. Подешевшають, як розповідав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, овочі з борщового набору та курячі яйця. При всьому цьому більшими будуть ціни на молочну продукцію. Причина: витрати на електроенергію та логістику матимуть негативний ефект на ціноутворення.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні з'явиться великий польський ритейлер Pepco. Мережа торгує одягом, побутовими товарами і базовими речами для домашнього застосування. А формат "дискаунтер" дозволяє встановлювати низькі ціни на позиції в асортименті.

Ще Новини.LIVE писали, що у трьох українських містах припиняють роботу деякі мережі супермаркетів. Так, до кінця весни пропрацюють магазини "Арсен", "Союз" і "Квартал", які перебувають під управлінням компаній "Євротек". Торгові точки закриють в Івано-Франківську, Чернігові та Львові.