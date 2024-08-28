Ціни у Польщі та Україні — експерти порівняли вартість борщового набору

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Експерти порівняли Індекс Борщу у Польщі та Україні станом на серпень 2024 року. Загалом, цей показник є відображенням економічної ситуації в країні.

Про це інформує аналітичний центр Gremi Personal.

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Аналітики порахували "Індекс Борщу", куди входять такі інгредієнти, як свинина (300 гр.), буряк (300 гр.), картопля (300 гр.), капуста (300 гр.), морква (200 гр.), цибуля (200 гр.), часник (50 гр.), томатна паста (70 гр.), сметана (200 гр.), зелень (40 гр.) та приправи.

Як зазначають експерти, наприкінці літа вартість овочів борщового набору в Україні становить 169,7 гривні. Тоді як у Польщі фактично удвічі дорожче. За аналогічний овочевий набір для приготування борщу доведеться віддати 306,9 гривні (29 злотих).

Графік. Джерело: Gremi Personal

У Gremi Personal пояснюють, що Індекс Борщу є відображенням економічної ситуації в країні. Відповідний показник свідчить про те, наскільки доступними є ключові харчові продукти для пересічного громадянина.

"Ми бачимо, що попри розповсюджений міф, що у Польщі продукти дешевші, Україна все ж залишається країною з більш дешевими цінами на основні продукти харчування. Звісно, це пов’язано із відмінностями в рівні життя та середніх доходах населення", — повідомили у компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні активно дорожчає популярний салатний овоч. Йдеться про тепличні помідори, вартість яких різко підскочила за останній тиждень.

Також писали, що наприкінці серпня 2024 року на українському ринку стрімко дорожчає лохина. Лише за останній тиждень ціна зросла одразу на 42%.