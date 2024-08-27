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Ціна підскочила на 42% — в Україні дорожчає літня ягода

27 серпня 2024 09:52
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на лохину злетіли у серпні 2024 року — скільки коштує літня ягода
Лохина на продуктовому ринку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Наприкінці серпня 2024 року на українському ринку стрімко дорожчає лохина. Лише за останній тиждень ціна зросла одразу на 42%.

Такі дані навели представники найбільшого на заході гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар", пише OBOZ.UA.

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Як змінились ціни на лохину у серпні

За цією інформацією, якщо у середині серпня ягоду у гурті продавали по 95 грн/кг, то під кінець минулого тижня ціна підскочила до 135 грн/кг.

За словами представників ринку сільськогосподарської продукції, таке значне підвищення цін на лохину пояснюється двома факторами: завершення основного періоду врожаю та обмеження обсягу пропозиції на ринку.

"Стрибок ціни майже вдвічі може свідчити про початок завершення сезону, коли на ринку залишаються тільки останні партії продукції. Враховуючи це, ціни, ймовірно, будуть продовжувати зростати до кінця сезону", — зазначили експерти.

Водночас, ціна може дещо знизитися найближчим часом. Це може статися, якщо будуть нові поставки з решти регіонів або країн. Проте довгострокову стабілізацію не прогнозують до наступного сезону.

Вартість лохини у супермаркетах

Згідно з моніторингом цін, у мережах супермаркетів лохина коштує у середньому у роздрібі 212,66 грн/кг. Такі магазини пропонують наступні ціни:

  • у Metro — 229,98 грн/кг;
  • у Novus — 229 грн/кг;
  • у Auchan — 179 грн/кг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні активно дорожчає популярний салатний овоч. Йдеться про тепличні помідори, вартість яких різко підскочила за останній тиждень.

Також повідомлялося, що за підсумками липня 2024 року річна інфляція в Україні прискорилася до 5,4%, досягнувши нового максимуму з початку року. Однак споживчі ціни в країні залишилися стабільними.

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