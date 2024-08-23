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На 13% дешевше — на українському ринку впали ціни на базовий овоч

23 серпня 2024 12:08
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на капусту — на українському ринку дешевшає овоч борщового набору
Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

На українському ринку за останній тиждень суттєво впали ціни на білокачанну капусту. Фермери назвали причини, чому почали відвантажувати базовий овоч дешевше.

Про це повідомляє проєкт EastFruit.

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Як змінились ціни на капусту у серпні

Як зазначається, цього тижня аграрії продають білокачанну капусту на 13% дешевше, ніж було попереднього тижня. Зараз господарства пропонують за 17-24 грн/кг або за 0,41-0,58 дол./кг.

За словами експертів, тенденція до зниження цін на білокачанну капусту серед господарств продиктована відсутністю попиту на цю продукцію через погану якість.

Називають причиною такої ситуації погодні умови в цьому сезоні. Вони негативно позначилися на якості середніх сортів капусти.

"За обставин, що склалися, фермери готові надавати знижки для покупців, намагаючись тим самим прискорити реалізацію некондиційного товару", — пояснюють учасники ринку.

Варто зауважити, що з середини липня поточного року, капуста поволі дорожчала через недостатність пропозиції продукції від місцевих виробників. Фермери тоді нарікали зменшення пропозиції через спекотну та посушливу погоду, яка утримувалася фактично в усіх регіонах України минулого місяця.

Попри падіння вартості, капуста в Україні цьогоріч коштує у середньому в 3,8 раза дорожче проти аналогічного періоду 2023 року.

 

капуста ціни
Динаміка цін на капусту. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні пекарі готуються або підвищувати ціни на хлібобулочну продукцію, або закривати виробництво. Головними причинами назрівання такого складного вибору називають подорожчання сировини, електроенергії та інших складових.

Також ми писали, що у Всеукраїнській аграрній раді прогнозують підвищення цін на низку продуктів харчування. Головною причиною називають високі витрати на енергію.

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