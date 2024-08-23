Ціни на капусту — на українському ринку дешевшає овоч борщового набору

На 13% дешевше — на українському ринку впали ціни на базовий овоч
На українському ринку за останній тиждень суттєво впали ціни на білокачанну капусту. Фермери назвали причини, чому почали відвантажувати базовий овоч дешевше.
Про це повідомляє проєкт EastFruit.
Як змінились ціни на капусту у серпні
Як зазначається, цього тижня аграрії продають білокачанну капусту на 13% дешевше, ніж було попереднього тижня. Зараз господарства пропонують за 17-24 грн/кг або за 0,41-0,58 дол./кг.
За словами експертів, тенденція до зниження цін на білокачанну капусту серед господарств продиктована відсутністю попиту на цю продукцію через погану якість.
Називають причиною такої ситуації погодні умови в цьому сезоні. Вони негативно позначилися на якості середніх сортів капусти.
"За обставин, що склалися, фермери готові надавати знижки для покупців, намагаючись тим самим прискорити реалізацію некондиційного товару", — пояснюють учасники ринку.
Варто зауважити, що з середини липня поточного року, капуста поволі дорожчала через недостатність пропозиції продукції від місцевих виробників. Фермери тоді нарікали зменшення пропозиції через спекотну та посушливу погоду, яка утримувалася фактично в усіх регіонах України минулого місяця.
Попри падіння вартості, капуста в Україні цьогоріч коштує у середньому в 3,8 раза дорожче проти аналогічного періоду 2023 року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні пекарі готуються або підвищувати ціни на хлібобулочну продукцію, або закривати виробництво. Головними причинами назрівання такого складного вибору називають подорожчання сировини, електроенергії та інших складових.
Також ми писали, що у Всеукраїнській аграрній раді прогнозують підвищення цін на низку продуктів харчування. Головною причиною називають високі витрати на енергію.
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