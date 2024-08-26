Ціни на помідори злетіли — скільки коштує салатний овоч наприкінці серпня 2024 року

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українському ринку наприкінці серпня 2024 року дорожчає популярний салатний овоч. Йдеться про тепличні помідори, вартість яких різко підскочила за останній тиждень.

Про це інформують аналітики проєкту EastFruit.

Читайте також:

Як змінились ціни на помідори у серпні

За словами експертів, у серпні 2024-го ціни на помідори є найвищими в Україні щонайменше за останні сім років.

Так, представники тепличних комбінатів вирішили підвищити відпускну вартість тепличних помідорів до 35-50 гривень за кілограм або 0,85-1,21 долара за кілограм.

"Комбінати готові відвантажувати тепличний томат не дешевше 35-50 грн/кг (0,85-1,21дол./кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня", — зазначають аналітики.

Графіка. Джерело: east-fruit

Експерти пояснюють, що провокує подорожчання томату різке скорочення пропозиції цієї продукції у господарствах. Все — через сильну спеку, яка накрила Україну у липні. Тоді багато виробників втратили частину врожаю.

Якщо порівняти ситуацію на ринку тепличних помідорів з іншими країнами регіону, то тільки в Польщі гуртова вартість цієї продукції вища, ніж в Україні.

Графіка. Джерело: east-fruit

Помідори цьогоріч коштують у середньому втричі дорожче проти аналогічного періоду минулого року. Фермери прогнозують подальше зростання цін наступного тижня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні 2024 року гуртові ціни на промислову продукцію зросли на 33,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше подорожчання спостерігалося у сфері виробництва м'яса.

Також ми писали, що за підсумками липня 2024 року річна інфляція в Україні прискорилася до 5,4%, досягнувши нового максимуму з початку року. Однак споживчі ціни в країні залишилися стабільними за місяць (0% зростання порівняно з 2,2% у червні).