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Цены разнятся — сколько стоят овощи "борщевого набора" в Польше и Украине

28 августа 2024 10:29
Ксения Симонова - Редактор
Цены в Польше и Украине - эксперты сравнили стоимость борщового набора
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Эксперты сравнили Индекс Борща в Польше и Украине по состоянию на август 2024 года. В целом, этот показатель является отражением экономической ситуации в стране.

Об этом информирует аналитический центр Gremi Personal.

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Цены на овощи борщевого набора в Польше и Украине

Аналитики посчитали "Индекс Борща", куда входят такие ингредиенты, как свинина (300 гр.), свекла (300 гр.), картофель (300 гр.), капуста (300 гр.), морковь (200 гр.), лук (200 гр.), чеснок (50 гр.), томатная паста (70 гр.), сметана (200 гр.), зелень (40 гр.) и приправы.

Как отмечают эксперты, в конце лета стоимость овощей борщевого набора в Украине составляет 169,7 гривны. В то время как в Польше фактически вдвое дороже. За аналогичный овощной набор для приготовления борща придется отдать 306,9 гривны (29 злотых).

 

цены на борщ
График. Источник: Gremi Personal

В Gremi Personal объясняют, что Индекс Борща является отражением экономической ситуации в стране. Соответствующий показатель свидетельствует о том, насколько доступны ключевые пищевые продукты для рядового гражданина.

"Мы видим, что, несмотря на распространенный миф, что в Польше продукты дешевле, Украина все же остается страной с более дешевыми ценами на основные продукты питания. Конечно, это связано с различиями в уровне жизни и средних доходах населения", — сообщили в компании.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе активно дорожает популярный салатный овощ. Речь идет о тепличных помидорах, стоимость которых резко подскочила за последнюю неделю.

Также писали, что в конце августа 2024 года на украинском рынке стремительно дорожает голубика. Только за последнюю неделю цена выросла сразу на 42%.

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11:09 В Харькове напали на бригаду скорой помощи

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

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