Ціни на кукурудзу в Україні — які зміни відбулися на початку жовтня

Ціни не стоять на місці — скільки коштує кукурудза у жовтні
В Україні у жовтні продовжується збір нового врожаю кукурудзу, тож це впливає на формування цін на цю культуру. Зокрема, на експортному ринку вона дешевшає.
Що відбувається з цінами на фуражну кукурудзу
Ціни, наприклад, на фуражну кукурудзу перебувають під тиском збиральної кампанії та змін на експортному ринку, пише видання Agronews.
Зниження могло бути й більш відчутним, однак певний баланс на ринку зберігався завдяки активному надходженню пропозицій зернової через стримування продажу аграріями. Відповідно, за тиждень фуражна кукурудза подешевшала на 100-200 гривень за тонну СРТ (з оплатою за доставку товару).
Скільки коштує тонна кукурудзи в Україні
На внутрішньому ринку в Україні станом на вівторок, 7 жовтня, тонна кукурудзи коштує 8 804 грн, свідчать дані на порталі Tripoli.land.
Це найменший показник, який фіксувався за останні вісім днів. Так, ще у понеділок, 29 вересня кукурудза коштувала по 8 883 за тонну. До четверга, 2 жовтня, товар подорожчав до 8 904 грн за тонну.
Однак з п’ятниці, 3 жовтня на ринку фіксується стрімке зниження цін.
