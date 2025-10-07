Ціни на кукурудзу в Україні — які зміни відбулися на початку жовтня

Кукурудза в полі. Фото: УНІАН

В Україні у жовтні продовжується збір нового врожаю кукурудзу, тож це впливає на формування цін на цю культуру. Зокрема, на експортному ринку вона дешевшає.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Що відбувається з цінами на фуражну кукурудзу

Ціни, наприклад, на фуражну кукурудзу перебувають під тиском збиральної кампанії та змін на експортному ринку, пише видання Agronews.

Зниження могло бути й більш відчутним, однак певний баланс на ринку зберігався завдяки активному надходженню пропозицій зернової через стримування продажу аграріями. Відповідно, за тиждень фуражна кукурудза подешевшала на 100-200 гривень за тонну СРТ (з оплатою за доставку товару).

Скільки коштує тонна кукурудзи в Україні

На внутрішньому ринку в Україні станом на вівторок, 7 жовтня, тонна кукурудзи коштує 8 804 грн, свідчать дані на порталі Tripoli.land.

Це найменший показник, який фіксувався за останні вісім днів. Так, ще у понеділок, 29 вересня кукурудза коштувала по 8 883 за тонну. До четверга, 2 жовтня, товар подорожчав до 8 904 грн за тонну.

Ціни на кукурудзу 7 жовтня. Скриншот: Tripoli.land

Однак з п’ятниці, 3 жовтня на ринку фіксується стрімке зниження цін.

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль пояснив, чи варто чекати на здорожчання.