Цены на кукурузу в Украине — какие изменения произошли в начале октября

В Украине в октябре продолжается сбор нового урожая кукурузы, поэтому это влияет на формирование цен на эту культуру. В частности, на экспортном рынке она дешевеет.

Что происходит с ценами на фуражную кукурузу

Цены, например, на фуражную кукурузу находятся под давлением уборочной кампании и изменений на экспортном рынке, пишет издание Agronews.

Снижение могло быть и более ощутимым, однако определенный баланс на рынке сохранялся благодаря активному поступлению предложений зерновой из-за сдерживания продаж аграриями. Соответственно, за неделю фуражная кукуруза подешевела на 100-200 гривен за тонну СРТ (с оплатой за доставку товара).

Сколько стоит тонна кукурузы в Украине

На внутреннем рынке в Украине по состоянию на вторник, 7 октября, тонна кукурузы стоит 8 804 грн, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land.

Это наименьший показатель, который фиксировался за последние восемь дней. Так, еще в понедельник, 29 сентября кукуруза стоила по 8 883 за тонну. К четвергу, 2 октября, товар подорожал до 8 904 грн за тонну.

Цены на кукурузу 7 октября. Скриншот: Tripoli.land

Однако с пятницы, 3 октября на рынке фиксируется стремительное снижение цен.

