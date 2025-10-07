Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Финансы Цены не стоят на месте — сколько стоит кукуруза в октябре

Цены не стоят на месте — сколько стоит кукуруза в октябре

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 06:30
Цены на кукурузу в Украине — какие изменения произошли в начале октября
Кукуруза в поле. Фото: УНИАН

В Украине в октябре продолжается сбор нового урожая кукурузы, поэтому это влияет на формирование цен на эту культуру. В частности, на экспортном рынке она дешевеет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Что происходит с ценами на фуражную кукурузу

Цены, например, на фуражную кукурузу находятся под давлением уборочной кампании и изменений на экспортном рынке, пишет издание Agronews.

Снижение могло быть и более ощутимым, однако определенный баланс на рынке сохранялся благодаря активному поступлению предложений зерновой из-за сдерживания продаж аграриями. Соответственно, за неделю фуражная кукуруза подешевела на 100-200 гривен за тонну СРТ (с оплатой за доставку товара).

Сколько стоит тонна кукурузы в Украине

На внутреннем рынке в Украине по состоянию на вторник, 7 октября, тонна кукурузы стоит 8 804 грн, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land.

Это наименьший показатель, который фиксировался за последние восемь дней. Так, еще в понедельник, 29 сентября кукуруза стоила по 8 883 за тонну. К четвергу, 2 октября, товар подорожал до 8 904 грн за тонну.

null
Цены на кукурузу 7 октября. Скриншот: Tripoli.land

Однако с пятницы, 3 октября на рынке фиксируется стремительное снижение цен.

Как сообщалось ранее, подсолнечное масло в Украине сейчас стоит от 81, 9 до 83,7 грн. Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль объяснил, стоит ли ждать подорожания. Узнавайте также, что происходит с ценами на ячмень.

цены в Украине цены кукуруза агропромышленность жатва
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации