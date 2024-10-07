Цена за 1 г золота в Украине 7 октября 2024 года

Золотой слиток в руках. Фото: Bloomberg

Цены на золото в Украине выросли в первой неделе октября 2024, отмечая повышение спроса на драгоценный металл в условиях экономической нестабильности и инфляционных рисков. Аналитики связывают эту тенденцию с глобальными изменениями на финансовых рынках, в частности, с колебаниями курса доллара и увеличением интереса инвесторов к активам, которые могут служить защитой от инфляции.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в начале октября.

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Интересные факты о золоте

Золото — это не только один из самых ценных металлов, но и материал, обладающий богатым историческим контекстом и многочисленными интересными фактами. Один из самых известных аспектов – его неизменность. Это означает, что золото не подвергается коррозии, что делает его идеальным для использования в ювелирных изделиях и электронике. Более того, этот драгоценный металл настолько стабилен, что может сохраняться на протяжении тысячелетий без потери своего вида и качества.

Другим увлекательным фактом является то, что все добывавшие когда-либо запасы золота поместили бы в куб со стороной около 20 метров. Это означает, что золото является достаточно редким ресурсом. Еще один интересный аспект состоит в том, что этот драгоценный металл используется не только в финансовой сфере, но и в медицине. Например, золотые наночастицы активно исследуются для лечения рака, а также используются в стоматологии для изготовления пломб.

Кроме того, золото имеет символическое значение во многих культурах. В древних цивилизациях он считался символом власти и божественности, а в современном мире этот металл продолжает ассоциироваться с богатством, успехом и престижем. Эти факты подчеркивают, что золото — это не только драгоценный металл, но и важный элемент в культурном, экономическом и научном контексте.

Куда выгоднее сдавать золото

Если вы решили продать золото, важно учесть несколько факторов, чтобы извлечь максимальную выгоду. Сначала нужно определить его действительную стоимость. Первым шагом должна быть проверка веса и золотой пробы. Чем выше проба, тем большую выгоду вы получите. В современных условиях рынок золота предлагает различные варианты сдачи: от ювелирных магазинов до ломбардов и специализированных компаний.

Одним из наиболее выгодных вариантов является сдача золота в специализированные компании, занимающиеся покупкой драгоценных металлов. Эти компании часто предлагают лучшие цены, поскольку имеют доступ к большему числу клиентов и рынков. Однако, прежде чем обратиться в такие компании, стоит сравнить предложения от нескольких из них, чтобы убедиться в том, что вы получаете лучшую цену.

Также не стоит забывать о ломбардах. Если вам срочно нужны деньги, ломбард может стать быстрым и удобным способом обналичить под залог золота. Но помните, что цены в ломбардах могут быть ниже, чем в ювелирных магазинах или специализированных компаниях, поскольку они учитывают риски и расходы на хранение и реализацию. Ввиду этого, выбор места для сдачи золота следует делать, учитывая срочность и желаемую выгоду.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 474,79 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 464,37 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 440,04 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 145,53 грн/грамм.

375 проба: 1 290,02 грн/грамм.

500 проба: 1 720,02 грн/грамм.

583 проба: 2 005,54 грн/грамм.

585 проба: 2 012,42 грн/грамм.

750 проба: 2 580,03 грн/грамм.

900 проба: 3 096,04 грн/грамм.

916 проба: 3 151,08 грн/грамм.

958 проба: 3 295,56 грн/грамм.

999 проба: 3 436,60 грн/грамм.

999,9 проба: 3 439,70 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 115 грн/грамм.

375 проба: 1 365 грн/грамм.

500 проба: 1 850 грн/грамм.

583 проба: 2 160 грн/грамм.

585 проба: 2 185 грн/грамм.

750 проба: 2 770 грн/грамм.

900 проба: 3 385 грн/грамм.

916 проба: 3 460 грн/грамм.

958 проба: 3 635 грн/грамм.

999 проба: 3 715 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.