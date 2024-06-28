Ціни на золото — скільки коштує 1 г в Україні 28 червня

Золоті злитки. Фото: Bloomberg

За останні кілька днів ціни на золото в Україні значно знизилися. Це пов’язано зі зміцненням гривні та зниженням попиту на дорогоцінні метали на світовому ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у червні.

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Цікаві факти про золото

Золото — це не тільки цінний метал, але й джерело багатьох цікавих фактів. Усі золоті запаси, добуті людством за всю історію, можна помістити в куб зі стороною лише 21 метр. Крім того, золото має унікальну хімічну стабільність — воно не окислюється і не реагує з більшістю хімічних речовин, що дозволяє йому зберігати свій блиск протягом тисячоліть.

Цей дорогоцінний метал має важливе значення в електроніці завдяки своїй високій електропровідності, широко використовується для виготовлення контактів і з’єднань у різних електронних пристроях. У медицині його використовують для виготовлення зубних коронок та імплантатів через його біосумісність.

Також вважається, що золото утворилося в результаті злиття нейтронних зірок і було занесене на Землю кометами мільярди років тому. На сьогоднішній день на Місяці та Марсі також виявлено золоті родовища, але їх видобуток залишається дорогим та складним.

Куди вигідніше здавати золото

Коли ви вирішуєте здати золото, важливо вибрати найвигідніший варіант для отримання максимальної вартості. Ось декілька місць, де можна вигідно здати цей дорогоцінний метал:

Ломбард. Ломбарди зазвичай пропонують хороші ціни за золото, особливо якщо ви шукаєте швидкий доступ до готівки. Однак, умови та ціни можуть сильно варіюватися, тому варто порівняти пропозиції кількох ломбардів.

Ломбарди зазвичай пропонують хороші ціни за золото, особливо якщо ви шукаєте швидкий доступ до готівки. Однак, умови та ціни можуть сильно варіюватися, тому варто порівняти пропозиції кількох ломбардів. Ювелірні магазини. Деякі ювелірні магазини скуповують золото, і вони можуть запропонувати вигідні умови, особливо якщо золото в хорошому стані або має антикварну цінність.

Деякі ювелірні магазини скуповують золото, і вони можуть запропонувати вигідні умови, особливо якщо золото в хорошому стані або має антикварну цінність. Банки. Деякі банки приймають золото для переробки і можуть запропонувати конкурентоспроможні ціни. Це може бути надійним варіантом, хоча процедури можуть бути більш формальними і тривалими.

Деякі банки приймають золото для переробки і можуть запропонувати конкурентоспроможні ціни. Це може бути надійним варіантом, хоча процедури можуть бути більш формальними і тривалими. Онлайн-платформи. Існують спеціалізовані онлайн-платформи, які займаються скупкою золота. Вони часто пропонують зручний спосіб оцінити і продати золото, але варто бути обережним і перевіряти репутацію таких сайтів.

Існують спеціалізовані онлайн-платформи, які займаються скупкою золота. Вони часто пропонують зручний спосіб оцінити і продати золото, але варто бути обережним і перевіряти репутацію таких сайтів. Приватні покупці. Продаж золота приватним особам через оголошення може бути вигідним, особливо якщо знайдеться колекціонер або ювелір, зацікавлений у вашому виробі. Однак, цей варіант може вимагати більше часу і зусиль на пошук покупця.

Перш ніж продати золото, варто звернути увагу на поточну ринкову ціну і провести оцінку у декількох місцях, щоб знайти найкращу пропозицію.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2983,04 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2974,09 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2953,21 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 983,42 грн/грам.

375 проба: 1107,45 грн/грам.

500 проба: 1476,61 грн/грам.

583 проба: 1721,72 грн/грам.

585 проба: 1727,63 грн/грам.

750 проба: 2214,91 грн/грам.

900 проба: 2657,89 грн/грам.

916 проба: 2705,14 грн/грам.

958 проба: 2829,18 грн/грам.

999 проба: 2950,26 грн/грам.

999,9 проба: 2952,91 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 940 грн/грам.

375 проба: 1 200 грн/грам.

500 проба: 1 630 грн/грам.

583 проба: 1 870 грн/грам.

585 проба: 1 865 грн/грам.

750 проба: 2 400 грн/грам.

900 проба: 2 810 грн/грам.

916 проба: 2 930 грн/грам.

958 проба: 3 160 грн/грам.

999 проба: 3 190 грн/грам.

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