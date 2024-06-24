Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 24 червня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

З початку червня ціни на брухт чорного металу значно зросли, що робить його здачу вигідною як для бізнесу, так і для індивідуальних здавачів. Попит на цей вид брухту в Україні продовжує збільшуватись, що сприяє стабільному зростанню цін на ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у червні.

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За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив відновлення української металургійної індустрії стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він зазначив, що зараз Україна вже змушена імпортувати певні види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент не має, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Куди найвигідніше здавати чормет на брухт

Здавати чормет краще на спеціалізовані пункти прийому металобрухту, які пропонують конкурентні ціни та забезпечують чесні умови прийому. Ось кілька порад для вибору найкращого пункту:

Порівняйте ціни. Дізнайтеся поточні ціни на брухт чорного металу в кількох пунктах прийому у вашому регіоні. Інформацію можна знайти на їхніх вебсайтах або зателефонувавши напряму.

Дізнайтеся поточні ціни на брухт чорного металу в кількох пунктах прийому у вашому регіоні. Інформацію можна знайти на їхніх вебсайтах або зателефонувавши напряму. Репутація та відгуки . Вибирайте пункти з хорошою репутацією та позитивними відгуками від клієнтів. Це допоможе уникнути можливих проблем із недооцінкою ваги чи якості металу.

. Вибирайте пункти з хорошою репутацією та позитивними відгуками від клієнтів. Це допоможе уникнути можливих проблем із недооцінкою ваги чи якості металу. Додаткові послуги. Деякі пункти прийому пропонують безкоштовний вивіз великогабаритного брухту або додаткові бонуси за великі партії.

Деякі пункти прийому пропонують безкоштовний вивіз великогабаритного брухту або додаткові бонуси за великі партії. Вагові мірки. Переконайтеся, що пункт прийому має сертифіковані ваги та прозору систему оцінки якості металу.

Переконайтеся, що пункт прийому має сертифіковані ваги та прозору систему оцінки якості металу. Оплата. Дізнайтеся про умови оплати — чи виплачується готівка на місці, чи можлива безготівкова оплата тощо.

Дотримуючись цих порад, ви зможете знайти найвигідніший пункт для здачі брухту чорного металу.

Ціни на чормет в Україні у червні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 5 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Сумська область — від 4 до 6,5 грн;

Тернопільська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Харківська область — від 4 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 6 грн.

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