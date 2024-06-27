Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 27 червня 2024 року

Працівник на плавильному заводі. Фото: Bloomberg

Ціни на металобрухт в Україні зростають, і латунь не є винятком. Наприкінці червня вартість цього металу почала впевнено підніматися, що робить здачу брухту особливо вигідною справою для українців.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у червні.

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Де найдорожче приймають брухт латуні

Найдорожче приймають брухт латуні у великих містах України, таких як Київ, Харків, Одеса та Львів. У цих містах багато пунктів прийому металобрухту, які пропонують конкурентні ціни через високий попит і активний ринок.

Також важливо звертати увагу на спеціалізовані компанії, які займаються виключно прийомом і переробкою кольорових металів, адже вони зазвичай пропонують найвищі ціни.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Він також сказав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у червні

Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 115 до 145 грн;

Вінницька область — від 110 до 135 грн;

Волинська область — від 115 до 140 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 140 грн;

Житомирська область — від 115 до 140 грн;

Закарпатська область — від 125 до 150 грн;

Запорізька область — від 135 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 135 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 120 до 140 грн;

Львівська область — від 130 до 160 грн;

Миколаївська область — від 145 до 165 грн;

Одеська область — від 135 до 160 грн;

Полтавська область — від 130 до 155 грн;

Рівненська область — від 135 до 150 грн;

Сумська область — від 125 до 150 грн;

Тернопільська область — від 125 до 145 грн;

Харківська область — від 130 до 150 грн;

Хмельницька область — від 135 до 160 грн;

Черкаська область — від 125 до 155 грн;

Чернівецька область — від 125 до 145 грн;

Чернігівська область — від 125 до 145 грн.

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