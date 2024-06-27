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Ціни на латунь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у червні

27 червня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 27 червня 2024 року
Працівник на плавильному заводі. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на металобрухт в Україні зростають, і латунь не є винятком. Наприкінці червня вартість цього металу почала впевнено підніматися, що робить здачу брухту особливо вигідною справою для українців.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у червні.

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Де найдорожче приймають брухт латуні

Найдорожче приймають брухт латуні у великих містах України, таких як Київ, Харків, Одеса та Львів. У цих містах багато пунктів прийому металобрухту, які пропонують конкурентні ціни через високий попит і активний ринок. 

Також важливо звертати увагу на спеціалізовані компанії, які займаються виключно прийомом і переробкою кольорових металів, адже вони зазвичай пропонують найвищі ціни.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Він також сказав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у червні

Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 115 до 145 грн;
  • Вінницька область — від 110 до 135 грн;
  • Волинська область — від 115 до 140 грн;
  • Дніпропетровська область — від 120 до 140 грн;
  • Житомирська область — від 115 до 140 грн;
  • Закарпатська область — від 125 до 150 грн;
  • Запорізька область — від 135 до 160 грн;
  • Івано-Франківська область — від 135 до 150 грн;
  • Кіровоградська область — від 120 до 140 грн;
  • Львівська область — від 130 до 160 грн;
  • Миколаївська область — від 145 до 165 грн;
  • Одеська область — від 135 до 160 грн;
  • Полтавська область — від 130 до 155 грн;
  • Рівненська область — від 135 до 150 грн;
  • Сумська область — від 125 до 150 грн;
  • Тернопільська область — від 125 до 145 грн;
  • Харківська область — від 130 до 150 грн;
  • Хмельницька область — від 135 до 160 грн;
  • Черкаська область — від 125 до 155 грн;
  • Чернівецька область — від 125 до 145 грн;
  • Чернігівська область — від 125 до 145 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та алюміній.

Ми також повідомляли, що протягом періоду із січня по травень 2024 року товарообіг України досяг 44,3 млрд доларів, з яких імпорт становив 27,5 млрд доларів, а експорт — 16,8 млрд доларів. Відомо, які товари та в які країни Україна імпортувала й експортувала.

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