Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 25 червня 2024 року

Виплавка металу. Фото: washingtonpost.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь є одним із найдавніших металів, які використовує людство у промисловості та побуті. Вона була відома ще в неолітичну епоху, і з того часу сфери застосування цього металу значно розширилися. У наш час мідь знаходить застосування у таких галузях, як будівництво, електроніка, медицина та мистецтво. Мідь легко піддається переробці, багаторазове використання робить її економічно вигідним матеріалом для різних галузей.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у червні.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

У Стародавньому Єгипті люди використовували мідь для створення прикрас, включаючи кільця на пальці ніг. Археологи виявили безліч мідних копалень X століття до нашої ери в Ізраїлі. Дослідники вважають, що мідь, можливо, стала першим забруднювачем довкілля, що підкреслює її широку доступність та активне використання у давнину.

Мідні сплави використовувалися навіть у найдавніших музичних інструментах. Бронзові цимбали з'явилися в Ассирії понад три тисячі років тому. У Китаї з мідних сплавів створювали труби та бронзові куранти близько двох тисяч років тому. На Заході перші труби з мідних сплавів були створені греками та римлянами, і їм також близько двох тисяч років.

Після того, як з'ясувалося, що мідь токсична для безхребетних, судноплавні компанії почали застосовувати цей метал для запобігання їх прилипанню до дерев'яних корпусів кораблів. Зазвичай мушлі, мідії та інші морські жителі у значній кількості налипали на дерев'яні судна. Вперше ця практика була введена Королівським флотом Великобританії у XVIII столітті й продовжується до цього дня. Завдяки високій стійкості до водної корозії, мідь є ідеальним металом для захисту днища кораблів.

IBM та інші компанії застосовують мідь замість алюмінію у виробництві найпотужніших комп'ютерних чипів. Висока електропровідність міді дозволяє значно зменшити довжину та ширину провідникових каналів. Це призводить до значно вищої швидкості роботи та більшої інтеграції схем, дозволяючи розмістити до 400 мільйонів транзисторів на одному кристалі.

Мідь може відіграти важливу роль у виробництві передового електронного паперу, біосенсорів, що носяться, та інших видів "гнучкої" електроніки. В експериментах зі створення легкого та міцного матеріалу з високою пористістю використовують мідні нанопроводи. Раніше для цих цілей застосовували золото або срібло, але мідь є більш доступним і надійним варіантом.

Ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак сказав, що іноземні інвестори проявляють зацікавленість у всіх галузях української економіки, зокрема в металургії. Проте розмови про залучення іноземних інвестицій у відновлення української металургійної промисловості будуть актуальними лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав він.

Експерт додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у червні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 20 червня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 210 до 260 грн;

Вінницька область — від 200 до 240 грн;

Дніпропетровська область — від 210 до 240 грн;

Житомирська область — від 170 до 210 грн;

Закарпатська область — від 180 до 210 грн;

Запорізька область — від 200 до 250 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 210 грн;

Кіровоградська область — від 190 до 210 грн;

Львівська область — від 185 до 215 грн;

Миколаївська область — від 190 до 245 грн;

Одеська область — від 190 до 260 грн;

Полтавська область — від 180 до 240 грн;

Сумська область — від 170 до 215 грн;

Тернопільська область — від 180 до 200 грн;

Харківська область — від 200 до 255 грн;

Хмельницька область — від 200 до 245 грн;

Черкаська область — від 195 до 230 грн;

Чернівецька область — від 190 до 210 грн;

Чернігівська область — від 200 до 230 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на латунь, золото та алюміній.