Цены на золото — сколько стоит 1 г в Украине 28 июня

Цены на золото в Украине — сколько стоит 1 г драгоценного металла в июне
В последние несколько дней цены на золото в Украине значительно снизились. Это связано с укреплением гривны и снижением спроса на драгоценные металлы на мировом рынке.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июне.
Интересные факты о золоте
Золото — это не только ценный металл, но и источник многих интересных фактов. Все золотые запасы, добытые человечеством за всю историю, можно поместить в куб со стороной всего 21 метр. Кроме того, золото имеет уникальную химическую стабильность — оно не окисляется и не реагирует с большинством химических веществ, что позволяет ему сохранять свой блеск на протяжении тысячелетий.
Этот драгметал имеет важное значение в электронике благодаря своей высокой электропроводности, широко используется для изготовления контактов и соединений в различных электронных устройствах. В медицине его используют для изготовления зубных коронок и имплантатов из-за его биосовместимости.
Также считается, что золото образовалось в результате слияния нейтронных звезд и занесено на Землю кометами миллиарды лет назад. На сегодняшний день на Луне и Марсе также обнаружены золотые месторождения, но их добыча остается дорогой и сложной.
Куда выгоднее сдавать золото
Когда вы решаете сдать золото, важно выбрать самый выгодный вариант для получения максимальной стоимости. Вот несколько мест, где можно выгодно сдать этот драгоценный металл:
- Ломбард. Ломбарды обычно предлагают хорошие цены на золото, особенно если вы ищете быстрый доступ к наличным. Однако условия и цены могут сильно варьироваться, поэтому следует сравнить предложения нескольких ломбардов.
- Ювелирные магазины. Некоторые ювелирные магазины скупают золото, и они могут предложить выгодные условия, особенно если золото в хорошем состоянии или имеет антикварную ценность.
- Банки. Некоторые банки принимают золото для переработки и могут предложить конкурентоспособные цены. Это может быть надежным вариантом, хотя процедуры могут быть более формальными и продолжительными.
- Онлайн-платформы. Есть специализированные онлайн-платформы, которые занимаются скупкой золота. Они часто предлагают удобный способ оценить и продать золото, но следует соблюдать осторожность и проверять репутацию таких сайтов.
- Частные покупатели. Продажа золота частным лицам через объявление может быть выгодна, особенно если найдется коллекционер или ювелир, заинтересованный в вашем изделии. Однако этот вариант может потребовать больше времени и усилий на поиск покупателя.
Прежде чем продать золото, следует обратить внимание на текущую рыночную цену и провести оценку в нескольких местах, чтобы найти лучшее предложение.
Цены на золото в Украине.
Закупочные цены на золото от Национального банка:
- Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2983,04 грн/грамм.
- Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2974,09 грн/грамм.
- Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2953,21 грн/грамм.
Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:
- 333 проба: 983,42 грн/грамм.
- 375 проба: 1107,45 грн/грамм.
- 500 проба: 1476,61 грн/грамм.
- 583 проба: 1721,72 грн/грамм.
- 585 проба: 1727,63 грн/грамм.
- 750 проба: 2214,91 грн/грамм.
- 900 проба: 2657,89 грн/грамм.
- 916 проба: 2705,14 грн/грамм.
- 958 проба: 2829,18 грн/грамм.
- 999 проба: 2950,26 грн/грамм.
- 999,9 проба: 2952,91 грн/грамм.
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
- 333 проба: 940 грн/грам.
- 375 проба: 1 200 грн/грам.
- 500 проба: 1 630 грн/грам.
- 583 проба: 1 870 грн/грам.
- 585 проба: 1 865 грн/грам.
- 750 проба: 2 400 грн/грам.
- 900 проба: 2 810 грн/грам.
- 916 проба: 2 930 грн/грам.
- 958 проба: 3 160 грн/грам.
- 999 проба: 3 190 грн/грам.
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