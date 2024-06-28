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Цены на золото в Украине — сколько стоит 1 г драгоценного металла в июне

28 июня 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на золото — сколько стоит 1 г в Украине 28 июня
Золотые слитки. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В последние несколько дней цены на золото в Украине значительно снизились. Это связано с укреплением гривны и снижением спроса на драгоценные металлы на мировом рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июне.

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Интересные факты о золоте

Золото — это не только ценный металл, но и источник многих интересных фактов. Все золотые запасы, добытые человечеством за всю историю, можно поместить в куб со стороной всего 21 метр. Кроме того, золото имеет уникальную химическую стабильность — оно не окисляется и не реагирует с большинством химических веществ, что позволяет ему сохранять свой блеск на протяжении тысячелетий.

Этот драгметал имеет важное значение в электронике благодаря своей высокой электропроводности, широко используется для изготовления контактов и соединений в различных электронных устройствах. В медицине его используют для изготовления зубных коронок и имплантатов из-за его биосовместимости.

Также считается, что золото образовалось в результате слияния нейтронных звезд и занесено на Землю кометами миллиарды лет назад. На сегодняшний день на Луне и Марсе также обнаружены золотые месторождения, но их добыча остается дорогой и сложной.

Куда выгоднее сдавать золото

Когда вы решаете сдать золото, важно выбрать самый выгодный вариант для получения максимальной стоимости. Вот несколько мест, где можно выгодно сдать этот драгоценный металл:

  • Ломбард. Ломбарды обычно предлагают хорошие цены на золото, особенно если вы ищете быстрый доступ к наличным. Однако условия и цены могут сильно варьироваться, поэтому следует сравнить предложения нескольких ломбардов.
  • Ювелирные магазины. Некоторые ювелирные магазины скупают золото, и они могут предложить выгодные условия, особенно если золото в хорошем состоянии или имеет антикварную ценность.
  • Банки. Некоторые банки принимают золото для переработки и могут предложить конкурентоспособные цены. Это может быть надежным вариантом, хотя процедуры могут быть более формальными и продолжительными.
  • Онлайн-платформы. Есть специализированные онлайн-платформы, которые занимаются скупкой золота. Они часто предлагают удобный способ оценить и продать золото, но следует соблюдать осторожность и проверять репутацию таких сайтов.
  • Частные покупатели. Продажа золота частным лицам через объявление может быть выгодна, особенно если найдется коллекционер или ювелир, заинтересованный в вашем изделии. Однако этот вариант может потребовать больше времени и усилий на поиск покупателя.

Прежде чем продать золото, следует обратить внимание на текущую рыночную цену и провести оценку в нескольких местах, чтобы найти лучшее предложение.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2983,04 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2974,09 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2953,21 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 983,42 грн/грамм.
  • 375 проба: 1107,45 грн/грамм.
  • 500 проба: 1476,61 грн/грамм.
  • 583 проба: 1721,72 грн/грамм.
  • 585 проба: 1727,63 грн/грамм.
  • 750 проба: 2214,91 грн/грамм.
  • 900 проба: 2657,89 грн/грамм.
  • 916 проба: 2705,14 грн/грамм.
  • 958 проба: 2829,18 грн/грамм.
  • 999 проба: 2950,26 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 2952,91 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 940 грн/грам.
  • 375 проба: 1 200 грн/грам.
  • 500 проба: 1 630 грн/грам.
  • 583 проба: 1 870 грн/грам.
  • 585 проба: 1 865 грн/грам.
  • 750 проба: 2 400 грн/грам.
  • 900 проба: 2 810 грн/грам.
  • 916 проба: 2 930 грн/грам.
  • 958 проба: 3 160 грн/грам.
  • 999 проба: 3 190 грн/грам.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и алюминий.

Мы также сообщали, что в течение периода с января по май 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд долларов, из которых импорт составил 27,5 млрд долларов, а экспорт — 16,8 млрд долларов. Известно, какие товары и какие страны Украина импортировала и экспортировала.

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