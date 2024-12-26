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Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

26 грудня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 26 грудня 2024 року
Злиток золота в руці. Фото: expatica.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Золото століттями манило та надихало людство. Історія цього металу тісно переплетена зі світовою історією, а його вплив на культуру й економіку як давніх цивілізацій, так і сучасного світу складно переоцінити.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у грудні.

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Цікаві факти про золото

Золото неймовірно пластично та легке для кування. Один грам золота можна розтягнути в нитку довжиною більш ні 2 км. Ця властивість робить його ідеальним матеріалом для використання в ювелірних виробах та електроніці.

Золото не іржавіє і не тьмяніє. Воно хімічно інертне, що означає, що воно не реагує з повітрям чи водою. Саме тому його часто використовують у різних галузях, включаючи медицину та космічну техніку.

Більшість золота на Землі знаходиться під землею. За оцінками, близько 80% всього золота ще не було добуто людством. 

На початку XX століття французькі вчені виявили, що золото є ефективним при лікуванні ревматоїдного артриту. Сьогодні цей метал використовується у стоматології, для виготовлення коронок та мостів, а також у деяких медичних пристроях.

Золото має унікальні оптичні властивості. Листи золота можуть бути настільки тонкими, що стають напівпрозорими та пропускають світло. Ці властивості використовуються у високотехнологічних пристроях, таких як захисні покриття для космічних кораблів та супутників.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 495,35 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 484,86 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 460,40 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 1 152,31 грн/грам.
  • 375 проба: 1 297,65 грн/грам.
  • 500 проба: 1 730,20 грн/грам.
  • 583 проба: 2 017,41 грн/грам.
  • 585 проба: 2 024,33 грн/грам.
  • 750 проба: 2 595,30  грн/грам.
  • 900 проба: 3 114,36  грн/грам.
  • 916 проба: 3 169,73    грн/грам.
  • 958 проба: 3 315,06 грн/грам.
  • 999 проба: 3 456,94  грн/грам.
  • 999,9 проба: 3 460,05  грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 1 288,40 грн/грам.
  • 375 проба: 1 365,89 грн/грам.
  • 500 проба: 1 867,23 грн/грам.
  • 583 проба: 2 270,35 грн/грам.
  • 585 проба: 2 283,29 грн/грам.
  • 750 проба: 2 892,44 грн/грам.
  • 900 проба: 3 612,52 грн/грам.
  • 916 проба: 3 636,94 грн/грам.
  • 958 проба: 3 845,27 грн/грам.
  • 999 проба: 3 850,83 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Окрім дорогоцінних металів, можна здавати й чорні. Щоправда, не в ломбарди, а у пункти приймання вторсировини. Звісно вартість сталі або чавуну набагато нижча, ніж у дорогоцінних металів, але їх ресайклінг також може принести непогані гроші.

До пунктів приймання металобрухту можна здавати також мідь. Це один із найдорожчих кольорових металів, тому за неї можна отримати досить пристойні гроші.

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