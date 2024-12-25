Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 25 грудня 2024 року

Виробництво металу. Фото: mmti.co.za

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це матеріал, який можна знайти практично всюди, навіть якщо ми рідко замислюємося про її присутність. Від дверних ручок та музичних інструментів до деталей годинників та сантехніки — цей сплав робить наше життя зручнішим та красивішим.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у грудні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь має природні антимікробні властивості. Її поверхні здатні знищувати бактерії та віруси. Саме тому цей сплав використовується для виготовлення дверних ручок та інших контактних поверхонь у громадських місцях.

Латунь широко застосовується у виробництві духових музичних інструментів, таких як труби та саксофони. Її цінують за чудові акустичні властивості, що сприяють багатому та резонансному звучанню.

Завдяки здатності відтворювати зовнішній вигляд старовинних металів та стійкості до зовнішніх впливів, латунь часто використовується у реставраційних роботах, особливо в архітектурі та мистецтві.

У стародавньому Римі латунь отримували шляхом сплавлення міді з цинковою рудою — галмеєм, і з неї карбувати монети. Цей метод був забутий і втрачений, але свідчить про раннє використання латуні у грошовому обігу.

Латунь використовується для створення оправ для компасів і футлярів для магнітів, оскільки вона, на відміну від інших металів, не намагнічується. Ця властивість робить її незамінною у навігаційних приладах.

Яка ситуація з металургією в Україні

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат протягом 2024 року активно збільшував обсяги виробництва, і до кінця року досяг майже повного завантаження потужностей. Про це повідомив генеральний директор гірничо-збагачувальних комбінатів компанії "Метінвест" Ігор Тоньов у своєму зверненні з нагоди річниці заснування підприємства.

Він зазначив, що шахта імені Колачевського вийшла на плановий рівень продуктивності. Паралельно на підприємстві велася робота щодо зниження енергомісткості та собівартості продукції завдяки впровадженню інноваційних та енергоефективних технологій.

За рік на фабриках, кар'єрах та залізничних ділянках було проведено масштабні капітальні ремонти обладнання. Також підприємство приділяло значну увагу екологічним проєктам відповідно до сучасних стандартів.

Ціни на латунь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 25 грудня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 125 до 170 грн;

Вінницька область — від 170 до 190 грн;

Волинська область — від 125 до 185 грн;

Дніпропетровська область — від 155 до 175 грн;

Житомирська область — від 150 до 170 грн;

Закарпатська область — від 150 до 180 грн;

Запорізька область — від 155 до 200 грн;

Івано-Франківська область — від 150 до 170 грн;

Кіровоградська область — від 155 до 170 грн;

Львівська область — від 120 до 175 грн;

Миколаївська область — від 130 до 185 грн;

Одеська область — від 175 до 190 грн;

Полтавська область — від 155 до 175 грн;

Рівненська область — від 150 до 170 грн;

Сумська область — від 150 до 170 грн

Тернопільська область — від 175 до 190 грн;

Харківська область — від 180 до 200 грн;

Хмельницька область — від 120 до 165 грн;

Черкаська область — від 120 до 170 грн;

Чернівецька область — від 155 до 170 грн;

Чернігівська область — від 170 до 185 грн.

Що ще варто знати українцям

Алюміній також можна здати на ресайклінг. Хоча його вартість трохи нижча, ніж у латуні, вона все одно залишається на високому рівні, що дозволяє отримати суттєвий прибуток. До того ж переробка алюмінію сприяє збереженню навколишнього середовища.

Крім кольорових металів можна здавати й чорні. Хоча вартість кілограма сталі або чавуну нижча, ніж у кольорових металів, зібрати велику кількість виробів із чорного металу набагато простіше.