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Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

26 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 26 декабря 2024 года
Слиток золота в руке. Фото: expatica.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Золото веками манило и вдохновляло человечество. История этого металла тесно переплетена с мировой историей, а его влияние на культуру и экономику как древних цивилизаций, так и современного мира сложно переоценить.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в декабре.

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Интересные факты о золоте

Золото невероятно пластично и легко поддается ковке. Один грамм золота можно растянуть в нить длиной более 2 км. Это свойство делает его идеальным материалом для использования в ювелирных изделиях и электронике.

Золото не ржавеет и не тускнеет. Оно химически инертно, что означает, что оно не реагирует с воздухом или водой. Именно поэтому его часто используют в разных сферах, включая медицину и космическую технику.

Большая часть золота на Земле находится под землей. По оценкам, около 80% всего золота еще не добыто человечеством.

В начале XX века французские ученые обнаружили, что золото эффективно при лечении ревматоидного артрита. Сегодня этот металл используется в стоматологии, для изготовления коронок и мостов, а также некоторых медицинских устройствах.

Золото обладает уникальными оптическими свойствами. Листы золота могут быть настолько тонкими, что становятся полупрозрачными и пропускают свет. Эти свойства используются в высокотехнологичных устройствах, таких как защитные покрытия для космических кораблей и спутников.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 495,35 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 484,86 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 460,40 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1 152,31 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 297,65 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 730,20 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 017,41 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 024,33 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 595,30 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 114,36 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 169,73 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 315,06 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 456,94 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3 460,05 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 1 288,40 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 365,89 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 867,23 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 270,35 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 283,29 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 892,44 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 612,52 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 636,94 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 845,27 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 850,83 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Кроме драгоценных металлов можно сдавать и черные. Правда, не в ломбарды, а в пункты приема вторсырья. Конечно, стоимость стали или чугуна намного ниже, чем у драгоценных металлов, но их ресайклинг также может принести неплохие деньги.

К пунктам приема металлолома можно сдавать также медь. Это один из самых дорогих цветных металлов, поэтому за него можно получить достаточно приличные деньги.

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