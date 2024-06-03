Цена за 1 г золота в Украине на третье июня 2024 года

Цены на золото в июне — сколько стоит 1 г драгоценного металла
В начале июня цена на золото в Украине повысилась. Это стало результатом возросшего интереса к безопасным активам из-за геополитических нестабильностей и роста напряженности на мировых рынках.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в начале июня.
Интересные факты о золоте
Золото — металл, который привлекает людей уже тысячелетия. Вот несколько интересных фактов об этом драгоценном металле:
- Астронавты не могут носить золотые украшения в космосе, поскольку в условиях невесомости их кровь может начать кипеть от излучающего золото тепла.
- Золото применяется в киноиндустрии. Тонкая пленка золота толщиной всего в 0,000000127 метра используется для создания эффекта прочного блеска на экране.
- Этот драгоценный металл используется в медицине для лечения рака. Золотые наночастицы могут быть использованы для доставки лекарства непосредственно к пораженным клеткам, уменьшая побочные эффекты.
- Еще одним интересным фактом о золоте является то, что оно обладает уникальными оптическими свойствами. Тонкая пленка золота может быть настолько прозрачной, что свет может проходить через нее, но в то же время она отражает видимый свет, создавая золотистый оттенок. Это позволяет использовать золото в оптических зеркалах и защитных слоях на космических аппаратах.
- Самый большой золотой предмет — это купол, изготовленный из 80 кг чистого золота, который украшает вершину мечети в Абу-Даби.
Где можно дороже сдать золото
Для сдачи золота по высокой цене следует рассмотреть несколько вариантов:
- Ломбарды и золотые пункты обмена. Они могут предложить выгодные условия, но следует проверить репутацию заведения и пусть золото измеряют перед вами.
- Ювелирные салоны. Некоторые ювелиры могут принимать золото в обмен на поделки или выплату денег за грамм. Важно заранее договориться об условиях.
- Банки. Некоторые банки принимают золото, но цены могут быть менее выгодны по сравнению с ломбардами.
- Онлайн-платформы. Интернет-сервисы, покупающие и продающие драгоценные металлы, могут предложить конкурентные цены.
Важно сравнить условия и выбрать наиболее выгодный вариант для вас.
Цены на золото в Украине
Закупочные цены на золото от Национального банка:
- Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 011,48 грн/грамм.
- Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 002,45 грн/грамм.
- Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 981,37 грн/грамм.
Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:
- 333 проба: 992,80 грн/грамм.
- 375 проба: 1 118,01 грн/грамм.
- 500 проба: 1 490,69 грн/грамм.
- 583 проба: 1 738,14 грн/грамм.
- 585 проба: 1 744,10 грн/грамм.
- 750 проба: 2 236,03 грн/грамм.
- 900 проба: 2 683,23 грн/грамм.
- 916 проба: 2 730,93 грн/грамм.
- 958 проба: 2 856,15 грн/грамм.
- 999 проба: 2 978,39 грн/грамм.
- 999,9 проба: 2 981,07 грн/грамм.
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
- 333 проба: 980 грн/грамм.
- 375 проба: 1 270 грн/грамм.
- 500 проба: 1 725 грн/грамм.
- 583 проба: 1 900 грн/грамм.
- 585 проба: 1 915 грн/грамм.
- 750 проба: 2 325 грн/грамм.
- 900 проба: 3 025 грн/грамм.
- 916 проба: 3 120 грн/грамм.
- 958 проба: 3 310 грн/грамм.
- 999 проба: 3 325 грн/грамм.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, чермет и алюминий.
Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. Также увеличился экспорт жиров животного и растительного масла.
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