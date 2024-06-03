Цена за 1 г золота в Украине на третье июня 2024 года

Слитки золотые. Фото: Bloomberg

В начале июня цена на золото в Украине повысилась. Это стало результатом возросшего интереса к безопасным активам из-за геополитических нестабильностей и роста напряженности на мировых рынках.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в начале июня.

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Интересные факты о золоте

Золото — металл, который привлекает людей уже тысячелетия. Вот несколько интересных фактов об этом драгоценном металле:

Астронавты не могут носить золотые украшения в космосе, поскольку в условиях невесомости их кровь может начать кипеть от излучающего золото тепла.

Золото применяется в киноиндустрии. Тонкая пленка золота толщиной всего в 0,000000127 метра используется для создания эффекта прочного блеска на экране.

Этот драгоценный металл используется в медицине для лечения рака. Золотые наночастицы могут быть использованы для доставки лекарства непосредственно к пораженным клеткам, уменьшая побочные эффекты.

Еще одним интересным фактом о золоте является то, что оно обладает уникальными оптическими свойствами. Тонкая пленка золота может быть настолько прозрачной, что свет может проходить через нее, но в то же время она отражает видимый свет, создавая золотистый оттенок. Это позволяет использовать золото в оптических зеркалах и защитных слоях на космических аппаратах.

Самый большой золотой предмет — это купол, изготовленный из 80 кг чистого золота, который украшает вершину мечети в Абу-Даби.

Где можно дороже сдать золото

Для сдачи золота по высокой цене следует рассмотреть несколько вариантов:

Ломбарды и золотые пункты обмена . Они могут предложить выгодные условия, но следует проверить репутацию заведения и пусть золото измеряют перед вами.

. Они могут предложить выгодные условия, но следует проверить репутацию заведения и пусть золото измеряют перед вами. Ювелирные салоны . Некоторые ювелиры могут принимать золото в обмен на поделки или выплату денег за грамм. Важно заранее договориться об условиях.

. Некоторые ювелиры могут принимать золото в обмен на поделки или выплату денег за грамм. Важно заранее договориться об условиях. Банки. Некоторые банки принимают золото, но цены могут быть менее выгодны по сравнению с ломбардами.

Некоторые банки принимают золото, но цены могут быть менее выгодны по сравнению с ломбардами. Онлайн-платформы. Интернет-сервисы, покупающие и продающие драгоценные металлы, могут предложить конкурентные цены.

Важно сравнить условия и выбрать наиболее выгодный вариант для вас.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 011,48 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 002,45 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 981,37 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 992,80 грн/грамм.

375 проба: 1 118,01 грн/грамм.

500 проба: 1 490,69 грн/грамм.

583 проба: 1 738,14 грн/грамм.

585 проба: 1 744,10 грн/грамм.

750 проба: 2 236,03 грн/грамм.

900 проба: 2 683,23 грн/грамм.

916 проба: 2 730,93 грн/грамм.

958 проба: 2 856,15 грн/грамм.

999 проба: 2 978,39 грн/грамм.

999,9 проба: 2 981,07 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 980 грн/грамм.

375 проба: 1 270 грн/грамм.

500 проба: 1 725 грн/грамм.

583 проба: 1 900 грн/грамм.

585 проба: 1 915 грн/грамм.

750 проба: 2 325 грн/грамм.

900 проба: 3 025 грн/грамм.

916 проба: 3 120 грн/грамм.

958 проба: 3 310 грн/грамм.

999 проба: 3 325 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, чермет и алюминий.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. Также увеличился экспорт жиров животного и растительного масла.