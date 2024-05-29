Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 29 травня 2024 року

Відливання металу. Фото: Boris Bukovsky/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Металеві сплави, які містять понад 2,14% вуглецю й основним компонентом яких є залізо, називають чорними металами. Ці сплави відіграють значну роль у різних галузях промисловості, включаючи будівництво, машинобудування та виробництво побутової техніки. Переробка чорних металів популярна завдяки своїй екологічності. Вона сприяє зниженню обсягу відходів та приносить додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні наприкінці травня.

Читайте також:

Цікаві факти про сталь

Частина раннього заліза, яке використовувалося для виготовлення сталі, потрапила на Землю у вигляді метеоритів. Ці позаземні тіла містили унікальний залізо-нікелевий сплав, який був особливо твердим та довговічним. Давні народи у всьому світі, у тому числі корінні американці та стародавні єгиптяни, використовували ці метеорити в обробці металів.

Традиційно у будівництві сталь не асоціюється з пластичністю. Однак, якщо її додати до бетону у вигляді тонких волокон, сталь надасть йому унікальних властивостей. Ця спеціально розроблена суміш дозволяє бетону згинатися під напругою, а не тріскатися, що особливо корисно у сейсмічних зонах, де конструкції мають витримувати невеликі землетруси.

Необроблена сталь, що піддається впливу вологи та кисню, утворює шар оксиду заліза, широко відомий як іржа. Ця, здавалося б, небажана властивість має унікальні застосування, особливо у мистецтві та архітектурі. Іржу іноді навмисно викликають, щоб надати скульптурам та архітектурним елементам атмосферу старовини чи сільської чарівності.

Сталь славиться своєю міцністю та довговічністю, але однією з її менш відомих, але не менш важливих властивостей є магнетизм. Деякі типи сталі, особливо з високим вмістом заліза, мають високу магнітність. Ця унікальна характеристика дозволила застосовувати сталь у різних галузях, де потрібні магнітні властивості.. Наприклад, магнітні смуги на кредитних картках зазвичай виготовляються із магнітної нержавіючої сталі.

Сталь відіграє ключову роль у створенні безпечного середовища для астронавтів на борту Міжнародної космічної станції. Зокрема, МКС оснащена сталевим захистом від космічного випромінювання та ударів мікрометеороїдів, що наголошує на багатогранній придатності сталі навіть в екстремальних умовах.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, говорити про відновлення української металургійної індустрії можна буде лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він наголосив, що у поточній ситуації Україна змушена імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент не має, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на чормет в Україні у травні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 5,5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 4,5 до 6 грн;

Тернопільська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область – від 3,5 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 6 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та латунь.

Ми також писали, що Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що державний борг України становить більш як 6 трильйонів гривень. Від початку повномасштабного вторгнення сума збільшилася удвічі.