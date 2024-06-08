Цена за 1 г золота в Украине на 8 июня 2024 года

Золотое кольцо. Фото: УНІАН

Стоимость золота продолжает расти, показывая стабильный подъем цен за последние дни. Основными причинами такого роста является геополитическая нестабильность и снижение доверия к традиционным валютам. Инвесторы активно вкладываются в драгоценные металлы, ища надежные способы сохранения капитала.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июне.

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Интересные факты о золоте

Золото, одно из самых древних и ценных металлов в мире, имеет богатую историю и много интересных фактов. Известно, что первые упоминания об использовании золота составляют более 5 тысяч лет назад. Древние египтяне использовали этот драгоценный металл для создания ювелирных украшений, фараоны же скрывались с большими запасами этого драгоценного металла. В древности золото было символом богатства и власти, его использовали в качестве валюты и для обмена товарами.

Еще одним интересным фактом является то, что золото является невероятно редким металлом. На каждый миллион тонн земной коры приходится всего около 0,004 г этого драгоценного металла. Большинство золота, которое мы используем сегодня, было добыто за последние 150 лет. Хотя золото имеет высокую стоимость, его также используют в различных отраслях, таких как электроника, медицина и космическая промышленность. К примеру, этот драгоценный металл используют в электронных устройствах из-за его высокой проводимости и коррозионной стойкости.

Куда можно дороже всего сдать золото

Дороже всего сдать золото можно в нескольких основных местах:

Ювелирные магазины. Многие ювелирные магазины покупают золото для переплавки и изготовления новых изделий. Они могут предложить высокую цену, особенно, если ваши золотые украшения имеют художественную ценность.

Многие ювелирные магазины покупают золото для переплавки и изготовления новых изделий. Они могут предложить высокую цену, особенно, если ваши золотые украшения имеют художественную ценность. Ломбардные магазины. Ломбарды часто покупают золото по рыночным ценам. Это удобный вариант, поскольку вы можете быстро обналичить, однако цены могут варьироваться в зависимости от ломбарда.

Ломбарды часто покупают золото по рыночным ценам. Это удобный вариант, поскольку вы можете быстро обналичить, однако цены могут варьироваться в зависимости от ломбарда. Онлайн-платформы. Сегодня существует много онлайн-платформ, где можно продать золото по конкурентным ценам. Среди популярных платформ – eBay, а также специализированные сайты по купле-продаже драгоценных металлов. Важно проверить репутацию продавца и сравнить предложения, чтобы получить лучшую цену.

Сегодня существует много онлайн-платформ, где можно продать золото по конкурентным ценам. Среди популярных платформ – eBay, а также специализированные сайты по купле-продаже драгоценных металлов. Важно проверить репутацию продавца и сравнить предложения, чтобы получить лучшую цену. Банки и денежные учреждения. Некоторые банки предлагают услуги по покупке золота. Они часто предлагают справедливую рыночную цену и надежность сделки.

Некоторые банки предлагают услуги по покупке золота. Они часто предлагают справедливую рыночную цену и надежность сделки. Аукционы. Если у вас есть уникальные или антикварные золотые изделия, вы можете рассмотреть возможность продажи на аукционе. Это может быть самым выгодным вариантом, если вы найдете коллекционеров, готовых заплатить за уникальность и историческую ценность золота.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 015,96 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 006,91 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 985,80 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 994,27 грн/грамм.

375 проба: 1 119,68 грн/грамм.

500 проба: 1 492,90 грн/грамм.

583 проба: 1 740,72 грн/грамм.

585 проба: 1 746,69 грн/грамм.

750 проба: 2 239,35 грн/грамм.

900 проба: 2 687,22 грн/грамм.

916 проба: 2 734,99 грн/грамм.

958 проба: 2 860,40 грн/грамм.

999 проба: 2 982,81 грн/грамм.

999,9 проба: 2 985,50 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 985 грн/грамм.

375 проба: 1 275 грн/грамм.

500 проба: 1 735 грн/грамм.

583 проба: 1 910 грн/грамм.

585 проба: 1 925 грн/грамм.

750 проба: 2 345 грн/грамм.

900 проба: 3 055 грн/грамм.

916 проба: 3 140 грн/грамм.

958 проба: 3 320 грн/грамм.

999 проба: 3 330 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, латунь и черный металл.