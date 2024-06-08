Цена за 1 г золота в Украине на 8 июня 2024 года

Цены на золото в июне — сколько стоит 1 г драгоценного металла в Украине
Стоимость золота продолжает расти, показывая стабильный подъем цен за последние дни. Основными причинами такого роста является геополитическая нестабильность и снижение доверия к традиционным валютам. Инвесторы активно вкладываются в драгоценные металлы, ища надежные способы сохранения капитала.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июне.
Интересные факты о золоте
Золото, одно из самых древних и ценных металлов в мире, имеет богатую историю и много интересных фактов. Известно, что первые упоминания об использовании золота составляют более 5 тысяч лет назад. Древние египтяне использовали этот драгоценный металл для создания ювелирных украшений, фараоны же скрывались с большими запасами этого драгоценного металла. В древности золото было символом богатства и власти, его использовали в качестве валюты и для обмена товарами.
Еще одним интересным фактом является то, что золото является невероятно редким металлом. На каждый миллион тонн земной коры приходится всего около 0,004 г этого драгоценного металла. Большинство золота, которое мы используем сегодня, было добыто за последние 150 лет. Хотя золото имеет высокую стоимость, его также используют в различных отраслях, таких как электроника, медицина и космическая промышленность. К примеру, этот драгоценный металл используют в электронных устройствах из-за его высокой проводимости и коррозионной стойкости.
Куда можно дороже всего сдать золото
Дороже всего сдать золото можно в нескольких основных местах:
- Ювелирные магазины. Многие ювелирные магазины покупают золото для переплавки и изготовления новых изделий. Они могут предложить высокую цену, особенно, если ваши золотые украшения имеют художественную ценность.
- Ломбардные магазины. Ломбарды часто покупают золото по рыночным ценам. Это удобный вариант, поскольку вы можете быстро обналичить, однако цены могут варьироваться в зависимости от ломбарда.
- Онлайн-платформы. Сегодня существует много онлайн-платформ, где можно продать золото по конкурентным ценам. Среди популярных платформ – eBay, а также специализированные сайты по купле-продаже драгоценных металлов. Важно проверить репутацию продавца и сравнить предложения, чтобы получить лучшую цену.
- Банки и денежные учреждения. Некоторые банки предлагают услуги по покупке золота. Они часто предлагают справедливую рыночную цену и надежность сделки.
- Аукционы. Если у вас есть уникальные или антикварные золотые изделия, вы можете рассмотреть возможность продажи на аукционе. Это может быть самым выгодным вариантом, если вы найдете коллекционеров, готовых заплатить за уникальность и историческую ценность золота.
Цены на золото в Украине
Закупочные цены на золото от Национального банка:
- Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 015,96 грн/грамм.
- Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 006,91 грн/грамм.
- Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 985,80 грн/грамм.
Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:
- 333 проба: 994,27 грн/грамм.
- 375 проба: 1 119,68 грн/грамм.
- 500 проба: 1 492,90 грн/грамм.
- 583 проба: 1 740,72 грн/грамм.
- 585 проба: 1 746,69 грн/грамм.
- 750 проба: 2 239,35 грн/грамм.
- 900 проба: 2 687,22 грн/грамм.
- 916 проба: 2 734,99 грн/грамм.
- 958 проба: 2 860,40 грн/грамм.
- 999 проба: 2 982,81 грн/грамм.
- 999,9 проба: 2 985,50 грн/грамм.
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
- 333 проба: 985 грн/грамм.
- 375 проба: 1 275 грн/грамм.
- 500 проба: 1 735 грн/грамм.
- 583 проба: 1 910 грн/грамм.
- 585 проба: 1 925 грн/грамм.
- 750 проба: 2 345 грн/грамм.
- 900 проба: 3 055 грн/грамм.
- 916 проба: 3 140 грн/грамм.
- 958 проба: 3 320 грн/грамм.
- 999 проба: 3 330 грн/грамм.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, латунь и черный металл.
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