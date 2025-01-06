Ціна за 1 г золота в Україні станом на 6 січня 2025 року

Злиток золота в руці. Фото: newsweek.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото це не просто красивий метал, який ми часто зустрічаємо в прикрасах. З давніх-давен золото служило символом багатства і влади, а також надійним засобом зберігання заощаджень. У сучасному світі золото виступає як безпечний актив у періоди економічної нестабільності. Центральні банки багатьох країн зберігають золото у своїх резервах.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у січні.

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Цікаві факти про золото

У світовому океані міститься близько 20 мільйонів тонн золота. Однак його концентрація настільки низька, що видобуток золота з морської води економічно недоцільний.

Золото широко використовується в електроніці завдяки своїй провідності та стійкості до корозії. Наприклад, контакти в мобільних телефонах та комп'ютерах часто покриті золотом для забезпечення надійного з'єднання.

Золото відіграє важливу роль у космічних технологіях. Воно використовується для покриття супутників та космічних кораблів, щоб захистити їх від сонячного випромінювання та екстремальних температур.

У стародавньому Єгипті золото вважалося тілом богів і використовувалося для створення статуй та прикрас для фараонів. Золоті маски та саркофаги, такі як знаменита маска Тутанхамона, є яскравими прикладами використання золота в мистецтві.

Золото використовується в медицині для лікування певних захворювань. Наприклад, радіоактивне золото-198 застосовується у лікуванні деяких видів раку, а золоті наночастки досліджуються для доставки ліків безпосередньо до пухлин.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 537,67 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 527,06 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 502,29 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 166,26 грн/г рам.

375 проба: 1 313,36 грн/грам.

500 проба: 1 751,15 грн/грам.

583 проба: 2 041,84 грн/грам.

585 проба : 2 048,84 грн/г рам.

750 проба: 2 626,72 грн/грам.

900 проба: 3 152,06 грн/грам.

916 проба: 3 208,10 грн/грам.

958 проба: 3 355,19 грн/грам.

999 проба: 3 498,79 грн/грам.

999,9 проба: 3 501,94 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 350,00 грн/грам.

500 проба: 1 500,00 грн/грам.

583 проба: 2 280,20 грн/грам.

585 проба: 2 285,00 грн/грам.

750 проба: 2 870,00 грн/грам.

900 проба: 3 456,25 грн/грам.

916 проба: 3 509,00 грн/грам.

958 проба: 3 725,66 грн/грам.

999 проба: 3 883,56 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Можна також заробити на кольорових металах. Звісно їхня ціна нижча за золото, але все одно залишається досить високою, що дозволяє отримати значний прибуток. Ми дізналися вартість 1 кг алюмінію.

Чорні метали також можна здавати. Хоча ціна за кілограм сталі чи чавуну нижча, ніж у кольорових металів, зібрати велику кількість виробів із чорного металу значно легше.