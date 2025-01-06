Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали arrow

Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

6 січня 2025 12:35
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 6 січня 2025 року
Злиток золота в руці. Фото: newsweek.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Золото це не просто красивий метал, який ми часто зустрічаємо в прикрасах. З давніх-давен золото служило символом багатства і влади, а також надійним засобом зберігання заощаджень. У сучасному світі золото виступає як безпечний актив у періоди економічної нестабільності. Центральні банки багатьох країн зберігають золото у своїх резервах.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у січні.

Читайте також:

Цікаві факти про золото

У світовому океані міститься близько 20 мільйонів тонн золота. Однак його концентрація настільки низька, що видобуток золота з морської води економічно недоцільний.

Золото широко використовується в електроніці завдяки своїй провідності та стійкості до корозії. Наприклад, контакти в мобільних телефонах та комп'ютерах часто покриті золотом для забезпечення надійного з'єднання.

Золото відіграє важливу роль у космічних технологіях. Воно використовується для покриття супутників та космічних кораблів, щоб захистити їх від сонячного випромінювання та екстремальних температур.

У стародавньому Єгипті золото вважалося тілом богів і використовувалося для створення статуй та прикрас для фараонів. Золоті маски та саркофаги, такі як знаменита маска Тутанхамона, є яскравими прикладами використання золота в мистецтві.

Золото використовується в медицині для лікування певних захворювань. Наприклад, радіоактивне золото-198 застосовується у лікуванні деяких видів раку, а золоті наночастки досліджуються для доставки ліків безпосередньо до пухлин.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 537,67 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 527,06 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 502,29 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 1 166,26 грн/г рам.
  • 375 проба: 1 313,36 грн/грам.
  • 500 проба: 1 751,15 грн/грам.
  • 583 проба: 2 041,84 грн/грам.
  • 585 проба : 2 048,84 грн/г рам.
  • 750 проба: 2 626,72 грн/грам.
  • 900 проба: 3 152,06 грн/грам. 
  • 916 проба: 3 208,10 грн/грам.
  • 958 проба: 3 355,19 грн/грам.
  • 999 проба: 3 498,79 грн/грам.
  • 999,9 проба: 3 501,94 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 375 проба: 1 350,00 грн/грам.
  • 500 проба: 1 500,00 грн/грам.
  • 583 проба: 2 280,20 грн/грам.
  • 585 проба: 2 285,00 грн/грам.
  • 750 проба: 2 870,00 грн/грам. 
  • 900 проба: 3 456,25 грн/грам.
  • 916 проба: 3 509,00 грн/грам.
  • 958 проба: 3 725,66 грн/грам.
  • 999  проба: 3 883,56 грн/грам.

Що ще  варто знати українцям

Можна також заробити на кольорових металах. Звісно їхня ціна нижча за золото, але все одно залишається досить високою, що дозволяє отримати значний прибуток. Ми дізналися вартість 1 кг алюмінію.

Чорні метали також можна здавати. Хоча ціна за кілограм сталі чи чавуну нижча, ніж у кольорових металів, зібрати велику кількість виробів із чорного металу значно легше.

гроші ціни в Україні дорогоцінні метали золото метал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 ВЛК у навчальному центрі — чи можливо це

15:17 Кава в Одесі найдорожча в Україні — хто ще у рейтингу

15:15 Біля Львова зіткнулись автівки у смертельній автотрощі — фото

15:12 Порошенко сказала, у якому стані повертаються воїни з полону РФ

15:10 Перевізники у Києві підняли ціни — які тарифи в маршрутках

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:02 Гроші не потрібні – за що можна не платити пенсіонерам в Україні

14:53 Житло ветеранам — Ніконов закликав розробити державну програму

14:49 Як підготуватися до НМТ-2025 з історії України — поради від BUKI

14:45 Перший рівень небезпеки — у Львові попереджають про бурю завтра

14:43 Очищення від гріхів у морі — як одесити відзначають Водохреще

15:25 ВЛК у навчальному центрі — чи можливо це

15:17 Кава в Одесі найдорожча в Україні — хто ще у рейтингу

15:15 Біля Львова зіткнулись автівки у смертельній автотрощі — фото

15:12 Порошенко сказала, у якому стані повертаються воїни з полону РФ

15:10 Перевізники у Києві підняли ціни — які тарифи в маршрутках

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:02 Гроші не потрібні – за що можна не платити пенсіонерам в Україні

14:53 Житло ветеранам — Ніконов закликав розробити державну програму

14:49 Як підготуватися до НМТ-2025 з історії України — поради від BUKI

14:45 Перший рівень небезпеки — у Львові попереджають про бурю завтра

14:43 Очищення від гріхів у морі — як одесити відзначають Водохреще

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла