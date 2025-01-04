Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 4 січня 2025 року

Звалище брухту. Фото: Pexels

Аби заробити трохи грошей, можна періодично здавати брухт на повторне перероблювання. Важливо обирати дорогі метали, інакше дохід буде нестабільний. В Україні достатньо конкурентні ціни на алюміній, який високо цінують завдяки можливості використання без втрати властивостей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію на початку січня 2025 року.

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Ціни на алюміній в Україні

Знайти кольоровий метал в домашніх умовах буде непросто, хоча його застосовують у виробництві багатьох предметів побутового вжитку. Оскільки ресурс характеризується стійкістю до корозії та водночас легкістю, з нього виготовляють посуд, як от каструлі, сковорідки та контейнери для їжі.

Непоганим джерелом алюмінію вдома є стара побутова техніка. Доведеться її розібрати, щоб дістатися до потрібного матеріалу. Або ж можете продати прилади в готовому вигляді, а на підприємстві повторної переробки зроблять цю справу за вас. Зверніть увагу на неробочі холодильники, мікрохвильові печі та кондиціонери — там присутні алюмінієві деталі.

Що стосується вартості, то компанії встановлюють ціни на власний розсуд, зважаючи на попит, зовнішній вигляд металу, засміченість, обсяг брухту, сезон, навіть область України. Хтось робить знижку, якщо клієнт привозить матеріал самостійно. Тож необхідно заздалегідь зв’язатися з покупцем і дізнатися актуальну вартість.

Станом на 4 січня 2025 року українці можуть продати 1 кг брухту алюмінію за такими цінами:

Київська область — до 70 грн;

Вінницька область — до 80 грн;

Дніпропетровська область — до 60 грн;

Запорізька область — до 90 грн;

Івано-Франківська область — до 70 грн;

Львівська область — до 80 грн;

Одеська область — до 50 грн;

Сумська область — до 65 грн;

Тернопільська область — до 85 грн;

Харківська область — до 75 грн;

Хмельницька область — до 75 грн;

Чернівецька область — до 65 грн.

Вартість 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот

Вартість 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот

Вартість 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот

Вартість 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот

Вартість 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот

Вартість 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот

Вартість 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот

Вартість 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот 1 / 8

Нагадаємо, продавати можна як кольорові, так і чорні метали. Вони коштують дешевше, але їх набагато легше шукати в домашніх умовах. Адже чормет є буквально всюди як важливий компонент виробництва.

Також ми писали, що одним із найдорожчих в Україні кольорових металів є мідь. Високу вартість зумовлюють унікальні властивості, зокрема хороша тепло- та електропровідність. Мідь стала незамінною в найпередовіших технологіях і відіграє важливу роль у повсякденному житті.