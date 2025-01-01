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Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

1 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 1 січня 2025 року
Металургійний комбінат. Фото: industriall-union.org
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У світі, де технології та інфраструктура розвиваються з неймовірною швидкістю, чорні метали залишаються незамінними матеріалами, формуючи наше повсякденне життя. Від будівництва хмарочосів до виробництва автомобілів, сталі та чавуни відіграють вкрай важливу роль у сучасному світі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 1 січня 2025 року.

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Цікаві факти про чорні метали

Залізо є основним компонентом сталі, яка використовується у будівництві, автомобілебудуванні та багатьох інших галузях. Цікаво, що залізо становить близько 5% земної кори, що робить його одним із найпоширеніших елементів на Землі. Однак, попри його велику кількість, чисте залізо рідко зустрічається в природі, оскільки воно швидко окислюється і перетворюється на іржу.

Чавун — це сплав заліза з вуглецем, відомий своєю міцністю та довговічністю. Він використовується для виготовлення труб, машинних деталей і навіть кухонного приладдя. На відміну від сталі, чавун має високий вміст вуглецю, що робить його крихкішим, але також більш стійким до корозії.

Марганець часто додають у сталь для покращення її міцності та зносостійкості. Його також використовують у виробництві нержавіючої сталі, оскільки цей елемент допомагає запобігти утворенню тріщин при високих температурах.

У виробництві сталі використовується кокс, який отримують з вугілля шляхом його нагрівання без повітря. Кокс служить як паливом, так і відновником, допомагаючи видаляти кисень із залізної руди. Цей процес, відомий як доменне виробництво, є головним етапом отримання чавуну і сталі.

Сталь є одним із найбільш перероблюваних матеріалів у світі. Понад 80% усієї сталі, виробленої сьогодні, містить перероблений метал. Це не лише заощаджує ресурси, а й значно знижує викиди вуглекислого газу, пов'язані з виробництвом чорних металів.

Яка ситуація з металургією в Україні

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) повідомили про значні складнощі з енергопостачанням наприкінці року. Як зазначає генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо, на діяльність комбінату сильно впливають регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру, нестабільність електропостачання та різке зростання тарифів.

Особливо показовим є приклад одного дня у грудні, коли вартість електроенергії досягла 267 доларів за МВт-год, що змусило підприємство закуповувати імпортну енергію за надзвичайно високими цінами.

"Такі витрати є нищівними для підприємства, особливо коли собівартість виробництва значно перевищує ринкову ціну готової продукції", — наголосив керівник підприємства.

Енергетичні проблеми позначаються як фінансово, так і технічно. Металургійне обладнання дуже чутливе до стрибків напруги. У разі блекаутів його зупинка та повторний запуск можуть призводити до пошкоджень та додаткових витрат. Це особливо критично для обладнання, залученого в гарячих фазах виробництва, де відновлення роботи становить значні складнощі.

Додатково фінансовий тиск посилюється зростанням тарифів на залізничні перевезення, які збільшились на 37%. Енергетичні витрати вже становлять 70% витрат підприємства, що позначається на його рентабельності. За попередніми розрахунками, збитки АМКР у 2024 році можуть сягнути 100 млн доларів.

Ситуацію також ускладнюють законодавчі зміни. Уряд знизив частку електроенергії від імпорту чи власного виробництва, що звільняє підприємства від відключень, із 80% до 60%. Однак для АМКР це малоефективно, оскільки імпортна енергія залишається значно дорожчою, особливо в час пік, який взимку трапляється двічі на день.

Комбінат вживає заходів для адаптації: знижується обсяг споживання електроенергії, тимчасово обмежується робота деяких ділянок, впроваджуються менш енерговитратні процеси.

Прогнози щодо подальших обсягів виробництва залишаються невизначеними та залежать від дій уряду за тарифами, умов бронювання працівників, а також ситуації на світовому ринку сталі та залізорудної сировини.

Ціни на чормет в Україні у січні 2025 року

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

  • Київська область — від 3 грн до 5 грн;
  • Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;
  • Дніпропетровська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Запорізька область — від 5 грн до 8 грн;
  • Волинська область — від 5 грн до 7 грн;
  • Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Львівська область — від 5 грн до 6 грн;
  • Миколаївська область — від 3 грн до 4 грн;
  • Одеська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Сумська область — від 4 до 5,5 грн;
  • Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;
  • Хмельницька область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Черкаська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Чернівецька область — від 4 грн до 5 грн;
  • Чернігівська область — від 3 грн до 5 грн.

Що ще варто знати українцям

У пунктах приймання брухту приймають не лише чорні метали, але й кольорові. Такі як, наприклад, алюміній. Його вартість значно вища за ціну сталі або чавуну.

Алюміній своєю чергою значно дешевший за золото. Золоті вироби можна здати в ломбарди та отримати за них хороші гроші. Останнім часом ціна на цей дорогоцінний метал постійно зростає.

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11:21 У Києві внаслідок атаки БпЛА загинула жінка

11:07 У Києві після обстрілів загорівся дах Нацбанку — що відомо

11:03 Ошукав на 100 тис. грн — на Одещині розкрили шахрайську схему

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

11:03 Росія обстріляла 12 населених пунктів у Запорізькій області

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