Вартість 1 грама золота в Україні станом на 2 березня 2025 року — офіційні дані НБУ та ломбардів

Золотий злиток у руках. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останнім часом спостерігається стрімке зростання світових цін на золото. Ця тенденція пов’язана з економічною нестабільністю, підвищенням рівня інфляції та ослабленням національних валют. Цей дорогоцінний метал є одним із найнадійніших активів та продовжує залишатися популярним інструментом для захисту капіталу в умовах невизначеності.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 2 березня.

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Що відбувається з цінами на золото

Світові ціни на золото знизилися в п'ятницю, 28 лютого, оскільки долар залишався стабільним після публікації даних щодо інфляції в США, які збіглися з прогнозами. Це посилило очікування, що Федеральна резервна система займе обережну позицію щодо подальшого зниження відсоткових ставок.

Спотова ціна золота впала на 1,1%, до 2 845,53 долара. За тиждень золото подешевшало на 3,1%, що стало різким тижневим зниженням з листопада. Ф'ючерси на золото у США подешевшали на 1,3%, до 2 857,40 доларів за унцію.

Проте очікується, що золото, яке традиційно вважається безпечним активом, завершить місяць зі зростанням вдруге поспіль. Основним фактором підтримки залишаються побоювання, пов'язані з тарифною політикою президента США Дональда Трампа.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 813,23 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 801,79 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 775,10 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 257,11 грн/грам;

375 проба: 1 415,66 грн/грам;

500 проба: 1 887,55 грн/грам;

583 проба: 2 200,88 грн/грам;

585 проба: 2 208,43 грн/грам;

750 проба: 2 831,33 грн/грам;

900 проба: 3 397,59 грн/грам;

916 проба: 3 457,99 грн/грам;

958 проба: 3 616,55 грн/грам;

999 проба: 3 771,32 грн/грам;

999,9 проба: 3 774,72 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 574,75 грн/грам;

500 проба: 2 088,33 грн/грам;

583 проба: 2 511,20 грн/грам;

585 проба: 2 516,00 грн/грам;

750 проба: 3 212,40 грн/грам;

900 проба: 3 826,00 грн/грам;

916 проба: 3 882,75 грн/грам;

958 проба: 4 028,66 грн/грам;

999 проба: 4 300,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Можна здавати не тільки золото, а й вироби з кольорових металів. Їх потрібно відносити до пунктів приймання вторинної сировини. Вартість міді також постійно зростає.

Ціни на латунь в Україні теж збільшуються. Цей сплав високо цінується за свої унікальні характеристики, такі як міцність, стійкість до корозії та висока електропровідність.