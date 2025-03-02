Стоимость 1 грамма золота в Украине по состоянию на 2 марта 2025 года — официальные данные НБУ и ломбардов

Золотой слиток в руках. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последнее время наблюдается стремительный рост мировых цен на золото. Эта тенденция связана с экономической нестабильностью, повышением уровня инфляции и ослаблением национальных валют. Этот драгоценный металл является одним из самых надежных активов и продолжает оставаться популярным инструментом для защиты капитала в условиях неопределенности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 2 марта.

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Что происходит с ценами на золото

Мировые цены на золото снизились в пятницу, 28 февраля, поскольку доллар оставался стабильным после публикации данных по инфляции в США, которые совпали с прогнозами. Это усилило ожидания, что Федеральная резервная система займет осторожную позицию по дальнейшему снижению процентных ставок.

Спотовая цена золота упала на 1,1%, до 2 845,53 доллара. За неделю золото подешевело на 3,1%, что стало резким недельным снижением с ноября. Фьючерсы на золото в США подешевели на 1,3%, до 2 857,40 долларов за унцию.

Однако ожидается, что золото, которое традиционно считается безопасным активом, завершит месяц с ростом второй раз подряд. Основным фактором поддержки остаются опасения, связанные с тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 813,23 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 801,79 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 775,10 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 257,11 грн/грамм;

375 проба: 1 415,66 грн/грамм;

500 проба: 1 887,55 грн/грамм;

583 проба: 2 200,88 грн/грамм;

585 проба: 2 208,43 грн/грамм;

750 проба: 2 831,33 грн/грамм;

900 проба: 3 397,59 грн/грамм;

916 проба: 3 457,99 грн/грамм;

958 проба: 3 616,55 грн/грамм;

999 проба: 3 771,32 грн/грамм;

999,9 проба: 3 774,72 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 574,75 грн/грамм;

500 проба: 2 088,33 грн/грамм;

583 проба: 2 511,20 грн/грамм;

585 проба: 2 516,00 грн/грамм;

750 проба: 3 212,40 грн/грамм;

900 проба: 3 826,00 грн/грамм;

916 проба: 3 882,75 грн/грамм;

958 проба: 4 028,66 грн/грамм;

999 проба: 4 300,00 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Можно сдавать не только золото, но и изделия из цветных металлов. Их нужно относить в пункты приема вторичного сырья. Стоимость меди также постоянно растет.

Цены на латунь в Украине тоже увеличиваются. Этот сплав высоко ценится за свои уникальные характеристики, такие как прочность, устойчивость к коррозии и высокая электропроводность.