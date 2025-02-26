Як заробити на брухті в Україні у лютому 2025 року: актуальні ціни, огляд ринку та вигідні умови

Де найдорожче здавати брухт — нові ціни на чормет в Україні
Перероблювання чорних металів є найважливішою частиною сучасної промисловості. Вона сприяє раціональному використанню ресурсів та скороченню кількості відходів. Здавання брухту не тільки підтримує екологію, а й може приносити значний дохід.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 26 лютого 2025 року.
Яка ситуація з металургією в Україні
Українські металургійні компанії у січні 2025 року збільшили експорт довгого сталевого прокату на 15,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та на 14,8% в порівнянні з груднем 2024 року, досягнувши обсягу 49,91 тис. тонн.
Найбільша частка експорту припала на прутки та бруски з вуглецевої сталі без додаткової обробки, обсяг яких становив 18,35 тис. тонн. Це на 168,6% більше у річному вираженні та на 80,7% — у місячному. Основним напрямом постачання стала Молдова, куди було відправлено 11,73 тис. тонн.
Також за кордон було експортовано 13,83 тис. тонн гарячекатаних прутків і брусків у бунтах, що на 1,2% менше, ніж у січні 2024 року, та на 22,3% нижче за рівень грудня 2024 року. Основна частина цієї продукції — 8,08 тис. тонн — була відвантажена до Румунії.
Крім того, 12,55 тис. тонн експорту (-9,2% р./р; +14,2% м./м.) припало на дріт із вуглецевої сталі, основним ринком збуту якої стала Польща (4,72 тис. тонн).
Дохід українських компаній від експорту довгого прокату в січні становив 35,19 млн доларів, що на 0,1% менше, ніж роком раніше, але на 12,8% більше у порівнянні з груднем 2024 року.
Ціни на чормет в Україні у лютому 2025 року
Середні ціни за областями України за 1 кг чормета станом на 26 лютого, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:
- Київська область — від 4 грн до 6,5 грн;
- Вінницька область — від 4,5 грн до 5 грн;
- Дніпропетровська область — від 5,5 грн до 7 грн;
- Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;
- Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;
- Запорізька область — від 5,5 грн до 8 грн;
- Волинська область — від 5 грн до 6,5 грн;
- Івано-Франківська область — від 4 грн до 5,5 грн;
- Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;
- Львівська область — від 4 грн до 5,5 грн;
- Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;
- Одеська область — від 5,5 грн до 6,5 грн;
- Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн;
- Сумська область — від 4 грн до 5,5 грн;
- Тернопільська область — від 4 грн до 5,5 грн;
- Харківська область — від 5,5 грн до 7 грн;
- Хмельницька область — від 4 грн до 5,5 грн;
- Черкаська область — від 4,5 грн до 5 грн;
- Чернівецька область — від 4 грн до 5,5 грн;
- Чернігівська область — від 4 грн до 5 грн.
У пунктах приймання вторсировини ціни на кольорові метали зазвичай значно перевищують вартість чорних металів. Ціни на мідь в Україні стабільно зростають. До того ж брухт цього металу коштує найдорожче.
Крім кольорових металів, великий попит зараз також і на дорогоцінні метали. Зокрема, ціни на золото у ломбардах продовжують зростати, що обумовлено впливом економічних та геополітичних факторів.
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