Як заробити на брухті в Україні у лютому 2025 року: актуальні ціни, огляд ринку та вигідні умови

Виробництво металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Перероблювання чорних металів є найважливішою частиною сучасної промисловості. Вона сприяє раціональному використанню ресурсів та скороченню кількості відходів. Здавання брухту не тільки підтримує екологію, а й може приносити значний дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 26 лютого 2025 року.

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Українські металургійні компанії у січні 2025 року збільшили експорт довгого сталевого прокату на 15,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та на 14,8% в порівнянні з груднем 2024 року, досягнувши обсягу 49,91 тис. тонн.

Найбільша частка експорту припала на прутки та бруски з вуглецевої сталі без додаткової обробки, обсяг яких становив 18,35 тис. тонн. Це на 168,6% більше у річному вираженні та на 80,7% — у місячному. Основним напрямом постачання стала Молдова, куди було відправлено 11,73 тис. тонн.

Також за кордон було експортовано 13,83 тис. тонн гарячекатаних прутків і брусків у бунтах, що на 1,2% менше, ніж у січні 2024 року, та на 22,3% нижче за рівень грудня 2024 року. Основна частина цієї продукції — 8,08 тис. тонн — була відвантажена до Румунії.

Крім того, 12,55 тис. тонн експорту (-9,2% р./р; +14,2% м./м.) припало на дріт із вуглецевої сталі, основним ринком збуту якої стала Польща (4,72 тис. тонн).

Дохід українських компаній від експорту довгого прокату в січні становив 35,19 млн доларів, що на 0,1% менше, ніж роком раніше, але на 12,8% більше у порівнянні з груднем 2024 року.

Ціни на чормет в Україні у лютому 2025 року

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета станом на 26 лютого, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 5,5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 5 грн.

У пунктах приймання вторсировини ціни на кольорові метали зазвичай значно перевищують вартість чорних металів. Ціни на мідь в Україні стабільно зростають. До того ж брухт цього металу коштує найдорожче.

Крім кольорових металів, великий попит зараз також і на дорогоцінні метали. Зокрема, ціни на золото у ломбардах продовжують зростати, що обумовлено впливом економічних та геополітичних факторів.