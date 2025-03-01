Ціна латуні у березні 2025 року — актуальні тарифи та де найдорожче приймають метал

Виробництво металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь, завдяки своїй міцності та корозійній стійкості часто використовується в сантехніці, електротехніці та декоративних виробах. Перероблення цього сплаву міді та цинку скорочує потребу у видобутку нових металів та знижує енерговитрати. Крім того, здаючи латунь, ви можете отримати непоганий дохід, адже в пунктах приймання вторсировини за цей кольоровий метал готові заплатити непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 1 березня.

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Кількість працівників підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України у 2024 році знизилася на 7,2% та становить 66 тисяч осіб. Скорочення кадрів було обумовлено мобілізацією, зовнішньою міграцією, від'їздом фахівців із прифронтових регіонів, де зосереджено більшість підприємств галузі, а також низкою інших факторів.

Брак персоналу відчувається у всіх робочих спеціальностях, хоча перелік дефіцитних професій залежить від специфіки виробництва кожної конкретної компанії. Так, Ferrexpo відчуває нестачу водіїв, електрогазозварників та слюсарів-ремонтників. Своєю чергою "Метінвест" потребує фахівців таких професій, як горновий доменної печі, машиніст коксових машин, прохідник, шлакувальник, машиніст розливної машини та інших.

Аби заповнити кадровий дефіцит, українські компанії ГМК продовжують розвивати програми навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації персоналу. Ці заходи дозволяють підприємствам частково закривати вакансії шляхом залучення внутрішніх ресурсів, а співробітникам — отримувати нові навички та просуватися кар'єрними сходами.

Ціни на латунь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 1 березня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 165 до 190 грн;

Вінницька область — від 185 до 200 грн;

Волинська область — від 180 до 200 грн;

Дніпропетровська область — від 160 до 180 грн;

Житомирська область — від 160 до 180 грн;

Закарпатська область — від 180 до 195 грн;

Запорізька область — від 180 до 210 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 185 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 185 грн;

Львівська область — від 175 до 185 грн;

Миколаївська область — від 175 до 190 грн;

Одеська область — від 170 до 190 грн;

Полтавська область — від 160 до 185 грн;

Рівненська область — від 170 до 185 грн;

Сумська область — від 185 до 205 грн;

Тернопільська область — від 180 до 200 грн;

Харківська область — від 180 до 205 грн;

Хмельницька область — від 175 до 185 грн;

Черкаська область — від 160 до 185 грн;

Чернівецька область — від 170 до 190 грн;

Чернігівська область — від 175 до 190 грн.

У пунктах приймання брухту приймають не лише латунь, а й інші кольорові метали. Найбільш прибутковим серед кольорових металів є мідь. Її вартість в Україні постійно зростає, що робить здавання міді на перероблення особливо вигідним.

Також можна здавати алюміній. Ціни на нього трохи нижчі, але цей метал оточує нас усюди — це один із найпоширеніших металів у повсякденному житті.