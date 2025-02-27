Цены на медь и цветные металлы в 2025 году — где лучше всего сдать лом в феврале

Производство металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последнее время цены на медь демонстрируют устойчивый рост, что делает переработку этого металла не только экологически важным, но и финансово привлекательным видом деятельности. Высокий спрос на переработанную медь обеспечивает выгодные условия для сдачи этого металла и является прибыльным для всех участников рынка.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 27 февраля.

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В 2024 году средняя зарплата на предприятиях горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины выросла на 14,4%, достигнув 27,3 тыс. грн. Этот показатель обычно превышает средний уровень оплаты труда по стране и промышленности в целом. По данным Госстата, средняя зарплата в Украине за 2023 год составила 17,4 тыс. грн, а в промышленности — 18,4 тыс. грн.

Уровень зарплат в ГМК на 37% выше, чем в среднем по стране. Металлургические компании активно инвестируют в безопасность и улучшение условий труда, что делает отрасль привлекательной для специалистов.

В 2023 году несколько ведущих предприятий отрасли повысили зарплаты своим сотрудникам. Так, "Интерпайп" с 1 марта увеличил оклады рабочих специальностей в среднем на 20%, а "Метинвест" с 1 мая поднял зарплаты производственного персонала на 5-20%, а самым дефицитным профессиям — до 25%.

Кроме того, "АрселорМиттал Кривой Рог" в апреле 2024 года выплатил сотрудникам 50% от среднемесячного заработка за фактически отработанное время в 2023 году, а Ferrexpo предоставила разовый бонус в размере среднемесячной плановой зарплаты.

Цены на медь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 27 февраля 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 270 до 325 грн;

Винницкая область — от 280 до 345 грн;

Волынская область — от 280 до 350 грн;

Днепропетровская область — от 270 до 310 грн;

Житомирская область — от 270 до 290 грн;

Закарпатская область — от 280 до 330 грн;

Запорожская область — от 270 до 330 грн;

Ивано-Франковская область — от 270 до 290 грн;

Кировоградская область — от 270 до 290 грн;

Львовская область — от 270 до 300 грн;

Николаевская область — от 270 до 315 грн;

Одесская область — от 270 до 320 грн;

Полтавская область — от 270 до 290 грн;

Ровенская область — от 270 до 290 грн;

Сумская область — от 270 до 290 грн;

Тернопольская область — от 270 до 290 грн;

Харьковская область — от 290 до 360 грн;

Хмельницкая область — от 270 до 320 грн;

Черкасская область — от 270 до 315 грн;

Черновицкая область — от 270 до 290 грн;

Черниговская область — от 280 до 310 грн.

В пунктах приема металлолома принимают не только медь, но и другие цветные металлы. Например, цены на латунь немного ниже, но за этот сплав также можно получить неплохое вознаграждение.

Кроме того, можно сдавать изделия из черного металла. За них платят меньше, однако их гораздо легче найти и собрать.