Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 11 января 2025 года

Слиток золота в руке: accuratepmr.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото — один из самых популярных металлов на Земле. Его блеск всегда притягивал людей, а история переплетается с мифами и легендами и судьбами целых народов. В современном технологичном мире золото остается символом стабильности и богатства.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в январе.

Читайте также:

Интересные факты о золоте

Золото используется как пищевая добавка и имеет код E175. Его добавляют в некоторые десерты и напитки для придания роскошного вида, и оно является абсолютно безопасным для потребления.

Золото использовалось в медицине на протяжении тысячелетий. Древние римляне делали из него зубные мосты, а сегодня некоторые онкологи используют соединения золота для уменьшения раковых опухолей.

Золото широко используется в электронике благодаря своей высокой проводимости и устойчивости к коррозии. Например, в каждом современном смартфоне содержится примерно 0,034 грамма золота.

Золото часто используется в искусстве для создания роскошных и долговечных произведений. Например, известные иконы и картины эпохи Возрождения часто содержат золотые листы, которые придают им особый блеск и значимость.

Золото является одним из самых популярных материалов для изготовления ювелирных изделий благодаря своей красоте и долговечности. При этом чистое золото (24 карата) является слишком мягким для повседневного ношения, поэтому его часто смешивают с другими металлами, такими как медь или серебро, чтобы повысить его прочность.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 599,00 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 588,20 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 563,01 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 186,48 грн/грамм.

375 проба: 1 336,13 грн/грамм.

500 проба: 1 781,51 грн/грамм.

583 проба: 2 077,23 грн/грамм.

585 проба: 2 084,36 грн/грамм.

750 проба: 2 672,26 грн/грамм.

900 проба: 3 206,71 грн/грамм.

916 проба: 3 263,72 грн/грамм.

958 проба: 3 413,36 грн/грамм.

999 проба: 3 559,45 грн/грамм.

999,9 проба: 3 562,65 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 366,33 грн/грамм.

500 проба: 1 822,00 грн/грамм.

583 проба: 2 275,25 грн/грамм.

585 проба: 2 281,25 грн/грамм.

750 проба: 2 887,50 грн/грамм.

900 проба: 3 500,00 грн/грамм.

916 проба: 3 562,00 грн/грамм.

958 проба: 3 725,66 грн/грамм.

999 проба: 3 882,16 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Также можно зарабатывать на цветных металлах. Хотя их стоимость ниже золота, она все равно остается достаточно высокой, что позволяет получать значительную прибыль. Например, мы узнали цену 1 кг алюминия.

Черные металлы также подлежат сдаче. Несмотря на то, что цена за килограмм стали или чугуна ниже, чем у цветных металлов, собрать большое количество изделий из черного металла значительно легче.