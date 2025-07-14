Ціни на ячмінь у липні 2025 року — яка вартість тонни агрокультури

Ячмінь. Фото: УНІАН

Висока зацікавленість трейдерів та малі пропозиції провокують подорожчання фуражного ячменя на українському агроринку. Тенденція зростання цін триває з перших днів липня 2025 року.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Підвищення цін на фуражний ячмінь відбувалося й впродовж останнього тижня. Як пише видання АПК-Інформ, ситуація зумовлена недостатньо активним надходженням пропозицій зернової, активним попитом трейдерів та відповідною динамікою на експортному ринку.

Середні ціни на ячмінь — скільки коштує тонна на внутрішньому ринку

За даними на профільному порталі Trpoli.land, станом на 14 липня 2025 року ціна за тонну зернової культури становить 8,9 тис. гривень. Впродовж останніх восьми днів ціни на ячмінь в Україні лише зростали.

Ціни на ячмінь. Скриншот: Tripoli.land

Так, 6 липня тонна коштувала 8, 5 тис. гривень, та вже до 10 липня цінники на тонну були на рівні 8,7 тис. гривень. А з 10 по 14 липня ячмінь додав у вартості ще 145 гривень.

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