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Цены на зерновые в Украине — за сколько можно продать ячмень

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Дата публикации 14 июля 2025 06:30
Цены на ячмень в июле 2025 года — какая стоимость тонны агрокультуры
Ячмень. Фото: УНИАН

Высокая заинтересованность трейдеров и дефицит предложений провоцируют подорожание фуражного ячменя на украинском агрорынке. Тенденция роста цен продолжается с первых дней июля 2025 года.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Повышение цен на фуражный ячмень происходило и в течение последней недели. Как пишет издание АПК-Информ, ситуация обусловлена недостаточно активным поступлением предложений зерновой, активным спросом трейдеров и соответствующей динамикой на экспортном рынке.

Средние цены на ячмень - сколько стоит тонна на внутреннем рынке

По данным на профильном портале Trpoli.land, по состоянию на 14 июля 2025 года цена за тонну зерновой культуры составляет 8,9 тыс. гривен. В течение последних восьми дней цены на ячмень в Украине только росли.

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Цены на ячмень. Скриншот: Tripoli.land

Так, 6 июля тонна стоила 8, 5 тыс. гривен, и уже к 10 июля ценники на тонну были на уровне 8,7 тыс. гривен. А с 10 по 14 июля ячмень прибавил в стоимости еще на 145 гривен.

Ранее мы рассказывали, какую культуру оказалось невыгодно сеять в 2025 году и почему. Узнавайте также, почему дорожает фуражная пшеница.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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