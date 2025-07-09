Ціни на ріпак — скільки платять за експорт культури у липні 2025 року

Термінал із зерном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні на експортному ринку фіксуються зниження цін на ріпак. Водночас на глобальному ринку падіння цін є більш суттєвим.

Про це пише видання АПК-Інформ.

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Зазначається, що подешевшання ріпаку є не таким значним, на відміну від зниження на світовому ринку. Усе завдяки хорошому попиту на українську олійну культуру та обмеженій фізичній пропозиції.

Так, впродовж останнього тижня ціни експортерів на внутрішньому ринку коливалися в межах 24,2–25 тис. гривень за тонну. Однак відбувалися й менші торги — від 23,2 тисячі гривень за тонну. Від переробних заводів надходили пропозиції щодо цін в межах 24–25 тисяч гривень.

Тим часом аналітики зауважують, що у новому сезоні обсяги переробки ріпаку не зазнають суттєвих змін. Це пов’язано;

з гіршим врожаєм;

жорсткою конкуренцією між експортерами й переробниками;

зі зниженням цін на продукцію переробки в Європейському Союзі.

Ситуація на агроринку також зазнає впливу з боку цін на нафту.

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