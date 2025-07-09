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Головна Фінанси Ціни на зернові у липні — на якій культурі можна заробити

Ціни на зернові у липні — на якій культурі можна заробити

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 06:30
Ціни на ріпак — скільки платять за експорт культури у липні 2025 року
Термінал із зерном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні на експортному ринку фіксуються зниження цін на ріпак. Водночас на глобальному ринку падіння цін є більш суттєвим.

Про це пише видання АПК-Інформ.

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Зазначається, що подешевшання ріпаку є не таким значним, на відміну від зниження на світовому ринку. Усе завдяки хорошому попиту на українську олійну культуру та обмеженій фізичній пропозиції. 

Так, впродовж останнього тижня ціни експортерів на внутрішньому ринку коливалися в межах 24,2–25 тис. гривень за тонну. Однак відбувалися й менші торги — від 23,2 тисячі гривень за тонну.  Від переробних заводів надходили пропозиції щодо цін в межах 24–25 тисяч гривень. 

Тим часом аналітики зауважують, що у новому сезоні обсяги переробки ріпаку не зазнають суттєвих змін. Це пов’язано;

  • з гіршим врожаєм;
  • жорсткою конкуренцією між експортерами й переробниками;
  • зі зниженням цін на продукцію переробки в Європейському Союзі.

Ситуація на агроринку також зазнає впливу з боку цін на нафту.

Раніше ми розповідали про ціни на пшеницю в Україні. Так, з кінця червня аграрії збирають новий врожай зернових, тож збиральна кампанія дещо змінює ситуацію з вартістю зерна. Дізнавайтесь також, що відбувається з цінами на ячмінь

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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