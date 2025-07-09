Цены на рапс — сколько платят за экспорт культуры в июле 2025 года

Терминал с зерном. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине на экспортном рынке фиксируются снижение цен на рапс. В то же время на глобальном рынке падение цен является более существенным.

Об этом пишет издание АПК-Информ.

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Отмечается, что удешевление рапса является не таким значительным, в отличие от снижения на мировом рынке. Все благодаря хорошему спросу на украинскую масличную культуру и ограниченному физическому предложению.

Так, в течение последней недели цены экспортеров на внутреннем рынке колебались в пределах 24,2-25 тыс. гривен за тонну. Однако происходили и меньшие торги — от 23,2 тысячи гривен за тонну. От перерабатывающих заводов поступали предложения по ценам в пределах 24-25 тысяч гривен.

Тем временем аналитики отмечают, что в новом сезоне объемы переработки рапса не претерпят существенных изменений. Это связано;

с худшим урожаем;

жесткой конкуренцией между экспортерами и переработчиками;

со снижением цен на продукцию переработки в Европейском Союзе.

Ситуация на агрорынке также подвергается влиянию со стороны цен на нефть.

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