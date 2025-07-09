Цены на рапс — сколько платят за экспорт культуры в июле 2025 года

Цены на зерновые в июле — на какой культуре можно заработать
В Украине на экспортном рынке фиксируются снижение цен на рапс. В то же время на глобальном рынке падение цен является более существенным.
Об этом пишет издание АПК-Информ.
Цены на рапс — за сколько отдают культуру на экспорт
Отмечается, что удешевление рапса является не таким значительным, в отличие от снижения на мировом рынке. Все благодаря хорошему спросу на украинскую масличную культуру и ограниченному физическому предложению.
Так, в течение последней недели цены экспортеров на внутреннем рынке колебались в пределах 24,2-25 тыс. гривен за тонну. Однако происходили и меньшие торги — от 23,2 тысячи гривен за тонну. От перерабатывающих заводов поступали предложения по ценам в пределах 24-25 тысяч гривен.
Тем временем аналитики отмечают, что в новом сезоне объемы переработки рапса не претерпят существенных изменений. Это связано;
- с худшим урожаем;
- жесткой конкуренцией между экспортерами и переработчиками;
- со снижением цен на продукцию переработки в Европейском Союзе.
Ситуация на агрорынке также подвергается влиянию со стороны цен на нефть.
Ранее мы рассказывали о ценах на пшеницу в Украине. Так, с конца июня аграрии собирают новый урожай зерновых, поэтому уборочная кампания несколько меняет ситуацию со стоимостью зерна. Узнавайте также, что происходит с ценами на ячмень.
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