Зернові в Україні — що сталося з вартістю зернових цього тижня

На ринку зернових та олійних культур в Україні на початку жовтня тривав етап невизначеності та незначних цінових змін. Так, наприклад, вартість пшениці, через стабільний попит, знизилася несуттєво, тоді як ціни на кукурудзу трималися на одному рівні.

Що відбувалося з цінами на зернові на початку жовтня

Як повідомляють експерти на сайті Української універсальної біржі (УУБ), на ринку як зернових, так і олійних культур, спостерігалися різного роду коливання.

"Кукурудза утримувалася в межах сформованого діапазону, оскільки обмежена пропозиція підтримувала ціни, тоді як жнива й падіння експортних котирувань створювали тиск. Попит на пшеницю залишався стабільним, що допомагало втримувати ринок від подальшого просідання", — пояснили аналітики.

Водночас ціни на соняшник то знижувалися, то зростали, через затримку жнив і дисбаланс між внутрішніми та світовими цінами. На ціни на сою впливали глобальне перевиробництво та низька експортна активність.

"Загалом тиждень минув у стані ринкової невизначеності та помірних цінових коливань", — підкреслили аналітики УУБ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за підсумками 2025 року в Україні буде зібрано близько 54 млн тонн зерна. Як зауважив керівник Союзу українського селянства Іван Томич, цьогорічний показник врожайності поступатиметься значенням, які фіксувалися у попередні роки.

