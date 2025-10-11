Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зернові — як змінилися за останній тиждень

Ціни на зернові — як змінилися за останній тиждень

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 06:30
Зернові в Україні — що сталося з вартістю зернових цього тижня
Зерно. Фото: УНІАН

На ринку зернових та олійних культур в Україні на початку жовтня тривав етап невизначеності та незначних цінових змін. Так, наприклад, вартість пшениці, через стабільний попит, знизилася несуттєво, тоді як ціни на кукурудзу трималися на одному рівні.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Що відбувалося з цінами на зернові на початку жовтня

Як повідомляють експерти на сайті Української універсальної біржі (УУБ), на ринку як зернових, так і олійних культур, спостерігалися різного роду коливання.

"Кукурудза утримувалася в межах сформованого діапазону, оскільки обмежена пропозиція підтримувала ціни, тоді як жнива й падіння експортних котирувань створювали тиск. Попит на пшеницю залишався стабільним, що допомагало втримувати ринок від подальшого просідання", — пояснили аналітики.

Водночас ціни на соняшник то знижувалися, то зростали, через затримку жнив і дисбаланс між внутрішніми та світовими цінами. На ціни на сою впливали глобальне перевиробництво та низька експортна активність.

"Загалом тиждень минув у стані ринкової невизначеності та помірних цінових коливань", — підкреслили аналітики УУБ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за підсумками 2025 року в Україні буде зібрано близько 54 млн тонн зерна. Як зауважив керівник Союзу українського селянства Іван Томич, цьогорічний показник врожайності поступатиметься значенням, які фіксувалися у попередні роки. 

Раніше ми розповідали про оновлення експортних цін на ячмінь. Відомо, як вони змінилися. Дізнавайтесь також, як зміняться ціни на хліб та олію у жовтні. 

ціни в Україні зерно ціни кукурудза пшениця зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації