Зерновые в Украине — что произошло со стоимостью зерновых на этой неделе

На рынке зерновых и масличных культур в Украине в начале октября продолжался этап неопределенности и незначительных ценовых изменений. Так, например, стоимость пшеницы из-за стабильного спроса снизилась несущественно, тогда как цены на кукурузу держались на одном уровне.

Что происходило с ценами на зерновые в начале октября

Как сообщают эксперты на сайте Украинской универсальной биржи (УУБ), на рынке как зерновых, так и масличных культур наблюдались разного рода колебания.

"Кукуруза удерживалась в пределах сложившегося диапазона, поскольку ограниченное предложение поддерживало цены, тогда как жатва и падение экспортных котировок создавали давление. Спрос на пшеницу оставался стабильным, что помогало удерживать рынок от дальнейшего проседания", — пояснили аналитики.

В то же время цены на подсолнечник то снижались, то росли из-за задержки жатвы и дисбаланса между внутренними и мировыми ценами. На цены на сою влияли глобальное перепроизводство и низкая экспортная активность.

"В целом неделя прошла в состоянии рыночной неопределенности и умеренных ценовых колебаний", — подчеркнули аналитики УУБ.

Что еще стоит знать

Напомним, по итогам 2025 года в Украине будет собрано около 54 млн тонн зерна. Как отметил руководитель Союза украинского крестьянства Иван Томич, нынешний показатель урожайности будет уступать значениям, которые фиксировались в предыдущие годы.

