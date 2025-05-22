Ринок зерна в Україні — що буде з цінами на ячмінь у другій половині 2025 року

Комбайни в полі прибирають ячмінь. Фото: УНІАН

В Україні у 2025 році врожай ячменю буде меншим, ніж торік. Усе через те, що аграрії вимушено скорочують посівні площі через погодні ризики.

Про це йдеться на сайті Всеукраїнської аграрної ради.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на агроринку

Як зазначають аналітики, цього року збір ячменю становитиме близько 5,3 млн тонн — це на 40% нижче, ніж до війни.

"Це означає, що вже на старті сезону суттєво знизиться пропозиція і ринок поступово починає це враховувати в цінах", — йдеться у повідомленні.

Водночас попит на український ячмінь зростає, особливо з боку Китаю і країн Південної Європи. Тож експортна активність повинна теж збільшитися.

"Китай уже законтрактував близько 500 тис. тонн українського ячменю на липень-серпень, а європейські імпортери — зокрема Іспанія та Італія — також активізують закупівлі", — розповіли аналітики.

Експерти також вважають, що ячмінь буде дорожчим у другій половині 2025 року, особливо якщо об'єми врожаю будуть меншими від прогнозів.

"Ринок уже демонструє готовність платити більше за обмежену пропозицію якісного ячменю", — підкреслюють аналітики.

Скільки зараз коштує ячмінь

Станом на 22 травня, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, середня ціна на тонну ячменю становить 7 741 грн. Це найменший показник за останній тиждень.

Так, у середу, 14 травня, тонна культури коштувала у середньому 8 036 грн, однак надалі ціни частіше падали. Незначне зростання цін — до 8 093 грн за тонну — фіксувалося лише у п'ятницю, 16 травня.

Раніше стало відомо, що на українському агроринку дешевшає пшениця. Станом на 21 травня ціна за тонну культури становила 9 251 грн. Дізнавайтесь також, чому в Україні стрімко знижуються ціни на кукурудзу.