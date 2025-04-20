Посівна 2025 — скільки гектарів засіяли аграрії у квітні

Битва за врожай — як працюють українські аграрії під час війни
В Україні аграрії станом на 18 квітня 2025 року засіяли 1 247,2 тисячі гектарів полів. Мова про посів ярих зернових і зернобобових культур.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Як триває посівна кампанія
Зазначається, що посівна кампанія триває в 13 областях нашої країни. Наразі найбільша площа посівів припадає на:
- ячмінь — 656,2 тис. га;
- яру пшеницю — 169,4 тис. га;
- горох — 189,4 тис. га;
- овес — 139,5 тис. га;
- кукурудза — 69,5 тис. га.
Також у відомстві повідомили, що:
- соняшником засіяно 244 тис. га;
- цукровим буряком — 142,6 тис. га;
- соєю — 16,1 тис. га.
"Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 мільйона гектарів ярих зернових і зернобобових культур, що відповідає рівню 2024-го. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тисячі гектарів", — зауважили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.
Про що ще варто знати
Раніше Продовольча та сільськогосподарська організація ООН спрогнозувала, що врожай 2025 в Україні буде одним із найгірших за останні п'ять років.
"В Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому від середнього за останні п'ять років. Що обумовлено впливом військових дій", — пояснили в організації.
Нагадаємо, нещодавно у Мінагрополітики розповіли, чи вплинуть заморозки та снігопади у квітні на посівну кампанію. Дізнавайтесь також, скільки заробила Україна на експорті зернових у березні 2025 року.
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