Посівна 2025 — скільки гектарів засіяли аграрії у квітні

Комбайни в полі. Фото: УНІАН

В Україні аграрії станом на 18 квітня 2025 року засіяли 1 247,2 тисячі гектарів полів. Мова про посів ярих зернових і зернобобових культур.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Як триває посівна кампанія

Зазначається, що посівна кампанія триває в 13 областях нашої країни. Наразі найбільша площа посівів припадає на:

ячмінь — 656,2 тис. га;

яру пшеницю — 169,4 тис. га;

горох — 189,4 тис. га;

овес — 139,5 тис. га;

кукурудза — 69,5 тис. га.

Також у відомстві повідомили, що:

соняшником засіяно 244 тис. га;

цукровим буряком — 142,6 тис. га;

соєю — 16,1 тис. га.

"Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 мільйона гектарів ярих зернових і зернобобових культур, що відповідає рівню 2024-го. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тисячі гектарів", — зауважили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Про що ще варто знати

Раніше Продовольча та сільськогосподарська організація ООН спрогнозувала, що врожай 2025 в Україні буде одним із найгірших за останні п'ять років.

"В Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому від середнього за останні п'ять років. Що обумовлено впливом військових дій", — пояснили в організації.

Нагадаємо, нещодавно у Мінагрополітики розповіли, чи вплинуть заморозки та снігопади у квітні на посівну кампанію. Дізнавайтесь також, скільки заробила Україна на експорті зернових у березні 2025 року.