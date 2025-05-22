Рынок зерна в Украине — что будет с ценами на ячмень во второй половине 2025 года

Комбайны в поле убирают ячмень. Фото: УНИАН

В Украине в 2025 году урожай ячменя будет меньше, чем в прошлом году. Все из-за того, что аграрии вынужденно сокращают посевные площади из-за погодных рисков.

Об этом говорится на сайте Всеукраинского аграрного совета.

Реклама

Читайте также:

Какая ситуация на агрорынке

Как отмечают аналитики, в этом году сбор ячменя составит около 5,3 млн тонн — это на 40% ниже, чем до войны.

"Это означает, что уже на старте сезона существенно снизится предложение и рынок постепенно начинает это учитывать в ценах", — говорится в сообщении.

В то же время спрос на украинский ячмень растет, особенно со стороны Китая и стран Южной Европы. Поэтому экспортная активность должна тоже увеличиться.

"Китай уже законтрактовал около 500 тыс. тонн украинского ячменя на июль-август, а европейские импортеры — в частности Испания и Италия — также активизируют закупки", — рассказали аналитики.

Эксперты также считают, что ячмень будет дороже во второй половине 2025 года, особенно если объемы урожая будут меньше прогнозов.

"Рынок уже демонстрирует готовность платить больше за ограниченное предложение качественного ячменя", — подчеркивают аналитики.

Сколько сейчас стоит ячмень

По состоянию на 22 мая, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, средняя цена на тонну ячменя составляет 7 741 грн. Это наименьший показатель за последнюю неделю.

Так, в среду, 14 мая, тонна культуры стоила в среднем 8 036 грн, однако в дальнейшем цены чаще падали. Незначительный рост цен — до 8 093 грн за тонну — фиксировался только в пятницу, 16 мая.

Ранее стало известно, что на украинском агрорынке дешевеет пшеница. По состоянию на 21 мая цена за тонну культуры составляла 9 251 грн. Узнавайте также, почему в Украине стремительно снижаются цены на кукурузу.