Ціни на пшеницю — що відбувається на ринку зерна у травні

Колоски пшениці. Фото: УНІАН

На ринку пшениці в Україні розпочався сезон сповільнення торгівлі. Через це поступово змінюються ціни на зерно старого врожаю.

Водночас як зазначається у Telegram-каналі Spike Brokers, в аграріїв не дуже багато запасів високобілкової пшениці, відповідно ціни на продовольче зерно знижуються повільніше порівняно з фуражною.

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Аналітики наразі вказують на одну важливу проблему, яка в майбутньому може призвести до суттєвого зростання цін на зерно.

"Учасники ринку зосереджені на погодних умовах: якщо в найближчий період не буде достатньої кількості опадів, це може негативно вплинути на стан посівів і спричинити зростання цін. Вологи в ґрунтах замало, особливо в південних регіонах України", — йдеться у повідомленні.

Станом на 9 травня, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна пшениці у середньому коштує 9 558 грн.

Ціни на пшеницю. Скриншот Tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів суттєво знизилася. Так, у четвер, 1 травня, тонна пшениці у середньому торгувалася по 9 727 грн, а згодом знизилася до свого тижневого мінімуму у 9 717 грн. Надалі ціна впала до 9 634 грн за тонну. Зараз ціна на тонну пшениці на понад 100 грн менша від найвищої за тиждень.

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