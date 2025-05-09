Цены на пшеницу — что происходит на рынке зерна в мае

Колоски пшеницы. Фото: УНИАН

На рынке пшеницы в Украине начался сезон замедления торговли. Из-за этого постепенно меняются цены на зерно старого урожая.

В то же время как отмечается в Telegram-канале Spike Brokers, у аграриев не очень много запасов высокобелковой пшеницы, соответственно цены на продовольственное зерно снижаются медленнее по сравнению с фуражным.

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Аналитики указывают на одну важную проблему, которая в будущем может привести к существенному росту цен на зерно.

"Участники рынка сосредоточены на погодных условиях: если в ближайший период не будет достаточного количества осадков, это может негативно повлиять на состояние посевов и вызвать рост цен. Влаги в почве мало, особенно в южных регионах Украины", — говорится в сообщении.

По состоянию на 9 мая, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна пшеницы в среднем стоит 9558 грн.

Цены на пшеницу. Скриншот Tripoli.land

При этом цена на пшеницу на протяжении последних дней существенно снизилась. Так, в четверг 1 мая, тонна пшеницы в среднем торговалась по 9 727 грн, а затем снизилась до своего недельного минимума в 9 717 грн. В дальнейшем цена упала до 9 634 грн за тонну. Сейчас цена на тонну пшеницы более чем на 100 грн меньше самой высокой за неделю.

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