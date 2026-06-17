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Головна Фінанси Ціни на зерно втратили стабільність: яка культура різко дешевшає

Ціни на зерно втратили стабільність: яка культура різко дешевшає

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 06:30
Ціни на зерно в Україні: як подешевшала кукурудза у червні
Кукурудза, гроші в руці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На українському ринку кукурудзи суттєво "просіли" ціни. Основна причина — покупці різко скоротили закупівлі. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на White Brokers

Ситуація на ринку кукурудзи

Додатковий тиск створили й трейдери, які:

  • мають значні запаси зерна;
  • намагаються якомога швидше реалізувати продукцію. 

"На ринок також негативно впливає важкий світовий баланс кукурудзи та загалом достатня пропозиція зернової на глобальному ринку", — йдеться у повідомленні.

До того ж на світовому ринку з’явилося достатньо латиноамериканської кукурудзи, яка є дешевшою від пропозицій інших країн-виробників. Ще одним одним фактором для падіння цін стали українські аграрії, які активно розпродають залишки старого врожаю.

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Ціни на кукукурудзу

Середня ціна на кукурудзу в Україні, як свідчать дані Tripoli.Land, за тиждень "впала" на понад 200 гривень. Так, ще 9 червня тонна зернової коштувала 10 334 гривні, однак поступове зниження призвело до того, що вже 12 червня кукурудзу продавали за середньою ціною 10 188 гривень/тонна. 

Станом на 17 червня тонна кукурудзи в Україні коштує, у середньому, 10 132 гривні. 

Як писали Новини.LIVE, у червні 2026 року на агроринку в Україні зросли угоди щодо купівлі ріпаку. Переробники вокористовують сировину замість соняшника. Зацікавленість з боку переробників призвела до того, що ціни на ріпак почали зростати. 

Також Новини.LIVE розповідали, що зернові почнуть дорожчати влітку. Оновлення цін може призвести до голоду у низки країнах, якщо їм не вдасться закупити необхідні об’єми продовольства. Під загрозою Центральна Африка та Латинська Америка.
 

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Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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