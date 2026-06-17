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Главная Финансы Цены на зерно потеряли стабильность: какая культура резко дешевеет

Цены на зерно потеряли стабильность: какая культура резко дешевеет

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 06:30
Цены на зерно в Украине: как подешевела кукуруза в июне
Кукуруза, деньги в руке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском рынке кукурузы цены существенно "просели". Основная причина — покупатели резко сократили закупки.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на White Brokers.

Ситуация на рынке кукурузы

Дополнительное давление создали и трейдеры, которые:

  • запаслись зерном;
  • пытаются как можно быстрее реализовать продукцию.

"На рынок также негативно влияет сложный мировой баланс кукурузы и в целом достаточное предложение зерна на глобальном рынке", — говорится в сообщении.

К тому же на мировом рынке появилось достаточное количество латиноамериканской кукурузы, которая дешевле предложений других стран-производителей. Еще одним фактором падения цен стали украинские аграрии, которые активно распродают остатки старого урожая.

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Цены на кукурузу

Средняя цена на кукурузу в Украине, как свидетельствуют данные Tripoli.Land, за неделю "упала" более чем на 200 гривен. Так, еще 9 июня тонна зерна стоила 10 334 гривны, однако постепенное снижение привело к тому, что уже 12 июня кукурузу продавали по средней цене 10 188 гривен за тонну.

По состоянию на 17 июня тонна кукурузы в Украине стоит, в среднем, 10 132 гривны.

Как писали Новини.LIVE, в июне 2026 года на агрорынке Украины увеличилось количество сделок по покупке рапса. Переработчики используют это сырье вместо подсолнечника. Интерес со стороны переработчиков привел к тому, что цены на рапс начали расти.

Также Новини.LIVE сообщали, что зерновые начнут дорожать летом. Рост цен может привести к голоду в ряде стран, если им не удастся закупить необходимые объемы продовольствия. Под угрозой находятся Центральная Африка и Латинская Америка.

кукуруза зерновые цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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